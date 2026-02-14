Apple được cho là đang hoàn thiện những chi tiết cuối cùng cho chiếc iPhone gập đầu tiên trong lịch sử, dự kiến ra mắt vào cuối năm nay, cùng thời điểm với dòng iPhone 18.

Sau nhiều năm kiên nhẫn đứng ngoài cuộc chơi điện thoại gập, Táo khuyết cuối cùng cũng sẵn sàng tung ra “át chủ bài” của mình.

Không chỉ Samsung với Galaxy Z Wide Fold bị ảnh hưởng bởi hướng đi mới này, mà một hãng smartphone lớn khác cũng đang âm thầm phát triển một thiết bị gập có triết lý tương tự.

Một mô hình smartphone gập. Nguồn: Ben Geskin

Điều đó cho thấy, ngay cả khi sản phẩm còn chưa chính thức xuất hiện, iPhone gập của Apple đã đủ sức tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong ngành, một kịch bản quen thuộc với những ai theo dõi Apple suốt nhiều năm qua.

iPhone gập khác biệt ở điểm nào?

Vậy điều gì ở chiếc iPhone gập khiến ít nhất hai nhà sản xuất lớn phải bắt tay thiết kế những phiên bản “na ná” của riêng mình? Câu trả lời nằm ở cách tiếp cận rất khác thường của Apple.

Không phải lần đầu tiên thế giới chứng kiến một chiếc điện thoại gập có thiết kế tương tự, nhưng iPhone gập rõ ràng không đi theo lối mòn mà phần lớn người hâm mộ Apple vẫn tưởng tượng.

Thay vì tập trung vào kiểu gập dọc truyền thống như dòng Galaxy Z Fold hay gập ngang kiểu “vỏ sò”, Apple được cho là đang theo đuổi một thiết kế gập ngang bản rộng, tạo ra một tỷ lệ màn hình mới lạ khi mở ra hoàn toàn.

Một concept iPhone Fold. Ảnh: Fpt.

Chính sự “dị biệt” này lại mở ra cơ hội thử nghiệm một trải nghiệm sử dụng mới, điều mà cả Samsung lẫn Huawei dường như đều nhận thấy. Khi Apple chọn một hướng đi khác, phần còn lại của ngành thường sẽ chú ý rất kỹ.

Huawei có thể đang phát triển một mẫu gập tương tự

Theo một rò rỉ mới, Huawei đang âm thầm phát triển một dòng smartphone gập hoàn toàn mới. Như thường lệ, nguồn tin không tiết lộ thẳng thừng điểm khác biệt cốt lõi, nhưng thông qua các bình luận kèm theo, gần như đã xác nhận rằng đây sẽ là một mẫu điện thoại gập theo kiểu “mở ngang bản rộng”, tương tự những gì đang được đồn đoán về iPhone gập và Galaxy Z Wide Fold.

Thiết bị gập mới của Huawei, theo thông tin rò rỉ, sẽ có các tùy chọn màu sắc khá nổi bật, bao gồm đen ánh xanh, trắng, xanh lá và cam.

Đây là phong cách quen thuộc của Huawei trong những năm gần đây, nhấn mạnh yếu tố thiết kế và màu sắc để tạo sự khác biệt trên thị trường nội địa.

Nếu chiếc smartphone gập này thực sự được đưa lên kệ, nó gần như không phải là một đối thủ trực tiếp trên thị trường toàn cầu do các hạn chế đang áp đặt lên Huawei.

Gần như chắc chắn, thiết bị sẽ chạy hệ điều hành “cây nhà lá vườn” HarmonyOS thay vì Android.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Huawei không thể gây khó dễ cho Apple. Trong những năm gần đây, Huawei đang dần lấy lại vị thế tại thị trường Trung Quốc, nơi hãng này vẫn sở hữu một lượng người dùng trung thành khổng lồ.

Trớ trêu thay, Trung Quốc cũng chính là một trong những nguồn doanh thu quan trọng nhất của Apple, đến mức các mẫu iPhone thường xuyên phải giảm giá để kích cầu tiêu dùng.

Nếu Huawei tung ra mẫu điện thoại gập bản rộng này trước, hoặc trùng thời điểm với iPhone gập của Apple, cuộc cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc chắc chắn sẽ trở nên khốc liệt hơn.

Với lợi thế “sân nhà” và tinh thần ủng hộ hàng nội địa, Huawei hoàn toàn có thể khiến Apple phải dè chừng.

Thực tế, việc Huawei nhanh chóng nắm bắt xu hướng này không khiến giới quan sát quá ngạc nhiên. Huawei từ lâu đã nổi tiếng là một trong những hãng tiên phong đổi mới, luôn nhận ra tiềm năng từ những ý tưởng mới của đối thủ.

Mate XT gập ba đầy táo bạo của Huawei. Ảnh: Gizchina

Sau cú trượt dài trên thị trường quốc tế, Huawei vẫn tạo ra nhiều dấu ấn đáng kể, từ chiếc Mate XT gập ba đầy táo bạo cho đến việc xây dựng hệ sinh thái HarmonyOS gần như độc lập.

Những bước đi này cho thấy khả năng thích nghi và sáng tạo của hãng vẫn rất đáng gờm, đặc biệt tại thị trường nội địa.

Vì thế, nếu Huawei thực sự tung ra một chiếc flagship gập theo tỷ lệ màn hình mới lạ, khả năng cao sản phẩm này sẽ đạt được thành công nhất định tại Trung Quốc.

Dẫu vậy, câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ: liệu tỷ lệ màn hình “wide fold” này có thực sự trở thành xu hướng chủ đạo của ngành công nghiệp smartphone gập hay không? Ở thời điểm hiện tại, vẫn còn quá sớm để khẳng định.

Thiết kế gập bản rộng có thể mang lại trải nghiệm đa nhiệm tốt hơn, nhưng cũng đi kèm những thách thức về tính công thái học, độ bền và khả năng tối ưu phần mềm.

Tuy nhiên, khi Apple đã đặt cược và Samsung cùng Huawei đều tỏ ra sẵn sàng theo chân, rõ ràng ngành công nghiệp đang đứng trước một thử nghiệm lớn.

Thành công hay thất bại của iPhone gập có thể sẽ quyết định liệu kiểu thiết kế này chỉ là một phép thử táo bạo, hay là bước ngoặt tiếp theo của smartphone gập trong nhiều năm tới.

(Theo PhoneArena, Macworld, Gizchina)