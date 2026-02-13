Năm 2026 được dự báo là điểm bùng phát mang tính cấu trúc của thị trường điện thoại thông minh màn hình gập toàn cầu, chuyển từ giai đoạn phục hồi theo chu kỳ sang mở rộng bền vững.

Theo hãng nghiên cứu Counterpoint, năm 2026 sẽ chứng kiến người dùng chi tiền dựa trên giá trị sử dụng thực tế và hiệu suất công việc thay vì chỉ vì sự mới lạ của thiết kế.

Trong bối cảnh đó, điện thoại gập kiểu quyển sách (book-type) đang nổi lên như động lực tăng trưởng chính. Dự báo thị trường smartphone màn hình gập của Counterpoint chỉ ra các thiết bị gập loại này dự kiến chiếm khoảng 65% lượng xuất xưởng toàn cầu vào năm 2026, tăng mạnh từ mức 52% của năm 2025.

Smartphone gập dạng quyển sách dần chiếm ưu thế trong tổng doanh số smartphone gập. Ảnh: Counterpoint

Sự chuyển dịch phản ánh sự cải thiện về phần cứng, tính khả dụng và niềm tin của các nhà sản xuất vào các dòng máy giá trị cao. Ngược lại, điện thoại gập vỏ sò đang dần bị đẩy về phân khúc thiên về thời trang hoặc cận cao cấp, với thị phần được dự báo sẽ giảm dần.

Một nhân tố quan trọng trong quá trình chuyển đổi này là sự tham gia của Apple. Táo khuyết được kỳ vọng sẽ ra mắt chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên vào nửa cuối năm 2026.

Thiết bị này được dự đoán sử dụng thiết kế gập quyển sách với tỷ lệ màn hình 1:1.414, được tối ưu hóa cho đa nhiệm, xem tài liệu và tiêu thụ nội dung. Hướng đi này cho thấy Apple tập trung vào năng suất làm việc thay vì thử nghiệm kiểu dáng.

Counterpoint dự báo sự gia nhập của Apple sẽ thay đổi cục diện cạnh tranh và thúc đẩy thị trường chấp nhận rộng rãi thiết kế gập nói trên.

Các đối thủ Android cũng đang điều chỉnh mạnh mẽ. Samsung đã đạt điểm ngoặt quan trọng vào nửa cuối năm 2025 khi doanh số Galaxy Z7 Fold vượt qua Galaxy Z7 Flip, cho thấy người dùng ngày càng chuộng thiết kế này. Hãng công nghệ Hàn Quốc cũng đang chuẩn bị giới thiệu các mẫu gập ngang rộng hơn để hỗ trợ tốt hơn cho các tác vụ đa nhiệm.

Xu hướng này lan rộng toàn ngành khi Motorola ra mắt thiết bị gập ngang đầu tiên tại CES và Google tiếp tục cam kết với dòng Pixel Fold.

Ông Tarun Pathak, Giám đốc Nghiên cứu tại Counterpoint, nhận định: "Khi nguồn cung bộ nhớ cho phân khúc thấp và trung cấp trở nên khan hiếm, các nhà sản xuất đang ưu tiên lợi nhuận hơn số lượng bằng cách tập trung vào thiết bị giá trị cao. Điện thoại gập kiểu quyển sách, với cấu hình mạnh và giá bán trung bình (ASP) cao, hoàn toàn phù hợp với chiến lược này".

Giai đoạn sơ khai của điện thoại gập đã kết thúc. Năm 2026, trọng tâm không còn là bản lề hay màn hình dẻo, mà là phần mềm. Sự liền mạch giữa các ứng dụng (app continuity) và khả năng đa nhiệm trơn tru trở thành thước đo chính cho lòng trung thành của người dùng.

Bà Liz Lee, Phó Giám đốc tại Counterpoint, kết luận: "Giai đoạn mở rộng tiếp theo sẽ ít dựa vào sự mới lạ mà dựa vào tính rõ ràng của giá trị sử dụng. Khi thiết kế gập quyển sách lên ngôi, sự khác biệt sẽ nằm ở trải nghiệm phần mềm và độ hoàn thiện của hệ sinh thái. Việc Apple tham gia thị trường càng củng cố sự hội tụ của toàn ngành về hướng thiết kế này".

(Theo Counterpoint)