Báo cáo sơ bộ từ Counterpoint Research cho thấy năm 2025 đánh dấu năm thứ hai liên tiếp thị trường smartphone toàn cầu tăng trưởng dương, dù mức tăng chỉ đạt 2%. Quý cuối năm ghi nhận sự chững lại với mức tăng khiêm tốn 1%.

Cuộc đua của những "người khổng lồ"

Theo hãng nghiên cứu Counterpoint, Apple và Samsung duy trì hai vị trí đầu bảng thị trường smartphone từ năm 2023 đến nay. Ảnh: Counterpoint

Apple tiếp tục khẳng định vị thế số 1 thế giới với 20% thị phần. Cứ 5 chiếc điện thoại bán ra trên toàn cầu trong năm 2025 thì có một chiếc mang logo "táo khuyết".

Hãng này ghi nhận mức tăng trưởng 10% (cao nhất trong top 5), nhờ sức hút của dòng iPhone 17 mới và nhu cầu bền bỉ đối với iPhone 16 tại các thị trường như Nhật Bản, Ấn Độ và Đông Nam Á.

Counterpoint lý giải nguyên nhân là do chu kỳ nâng cấp thiết bị sau đại dịch COVID-19 đã kích thích nhu cầu mua sắm.

Ở vị trí thứ hai, Samsung duy trì mức tăng trưởng ổn định 5%. Sự thành công của Galaxy S25 series và dòng gập Z Fold7 giúp hãng củng cố phân khúc cao cấp, trong khi dòng Galaxy A tiếp tục là "gà đẻ trứng vàng" ở phân khúc tầm trung.

Xiaomi và vivo lần lượt giữ vị trí thứ 3 và 4, trong khi Oppo sụt giảm 4% do áp lực cạnh tranh gay gắt.

Honor và sự trỗi dậy của nhóm thách thức

Giữa sự thống trị của Apple và Samsung, Honor nổi lên như một điểm sáng trong nhóm các nhà sản xuất Trung Quốc.

Theo dữ liệu từ Omdia, hãng này ghi nhận mức tăng trưởng 11%, con số ấn tượng trong Top 10 thương hiệu lớn nhất năm 2025.

Động lực chính đến từ việc mở rộng thị trường quốc tế (chiếm 50% doanh thu) và chiến lược đầu tư mạnh vào AI.

Theo số liệu từ hãng nghiên cứu Omdia, Honor là thương hiệu điện thoại di động có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong top 10 nhà sản xuất toàn cầu năm 2025. Ảnh: Omdia

Tuy nhiên, nếu xét trên toàn thị trường, Honor không đơn độc trong đà tăng trưởng này. Counterpoint chỉ ra rằng các thương hiệu ngách bên ngoài Top 5 như Nothing (31%) và Google (25%) mới là những cái tên có tốc độ bứt phá nhanh nhất, dù quy mô sản lượng còn khiêm tốn.

Điều này cho thấy người dùng đang ngày càng cởi mở hơn với các lựa chọn mới ngoài những cái tên quen thuộc.

Theo đại diện Honor, Việt Nam được xác định là một trong những thị trường trọng điểm của hãng điện thoại Trung Quốc tại Đông Nam Á.

Trong khi Apple và Samsung chiếm lĩnh phần lớn thị phần, Honor chọn cách len lỏi vào phân khúc 7-10 triệu đồng.

Thay vì đối đầu trực diện iPhone 17 hay Galaxy S25 Ultra ở phân khúc siêu cao cấp, Honor tập trung vào độ bền và trải nghiệm thực dụng.

Mẫu Honor X9d mới ra mắt đạt doanh số tốt là minh chứng cho thấy hãng đang giành giật thị phần từ các đối thủ như Oppo hay Samsung.

Ngoài giá và cấu hình, Honor tập trung vào độ bền, pin lớn, phần mềm, đáp ứng nhu cầu sử dụng khắc nghiệt của người dùng Việt Nam. Chiến lược này giúp thương hiệu dễ tiếp cận nhóm khách hàng trẻ năng động.

Bên cạnh đó, công ty cũng hợp tác sâu với Google ở cấp độ hệ thống để tối ưu MagicOS, tích hợp trực tiếp Circle to Search hay Google Gemini vào giao diện, mang lại trải nghiệm AI liền mạch.

Dù 2025 là một năm tích cực, các chuyên gia cảnh báo đà tăng trưởng có thể bị chặn đứng trong năm 2026. Ông Tarun Pathak, Giám đốc Nghiên cứu tại Counterpoint nhận định thị trường sẽ "hạ nhiệt" do thiếu hụt linh kiện DRAM/NAND.

"Các nhà sản xuất chip đang ưu tiên năng lực sản xuất cho các trung tâm dữ liệu AI thay vì smartphone. Điều này dẫn đến chi phí linh kiện tăng cao và giá điện thoại đã bắt đầu rục rịch tăng", ông Pathak cho biết.

Trước bối cảnh đó, Counterpoint đã điều chỉnh giảm 3% dự báo sản lượng cho năm 2026.

Điều này đặt ra thách thức lớn cho các hãng như Honor hay Xiaomi: Làm thế nào để duy trì mức giá cạnh tranh - vũ khí chính giúp họ tăng trưởng trong năm qua, khi chi phí đầu vào ngày càng đắt đỏ?