Theo Financial Times, chỉ trong vài tuần qua, Apple đã mất khoảng chục chuyên gia AI, bao gồm cả những gương mặt hàng đầu.

Ngòi nổ của làn sóng này là việc Ruoming Pang - lãnh đạo phát triển mô hình nền tảng (Foundation Model) - rời Apple để gia nhập phòng lab siêu trí tuệ Superintelligence Labs của Meta. Pang, rời Google đầu quân cho Apple năm 2021, từng quản lý đội ngũ 100 người đứng sau các tính năng Apple Intelligence quan trọng như Genmoji và tóm tắt văn bản trên thiết bị.

Ngay sau đó, hai kỹ sư cấp cao khác trong nhóm là Mark Lee và Tom Gunter cũng theo chân Pang sang Meta. Song song, OpenAI - nhà phát triển ChatGPT - lôi kéo được hai nhà nghiên cứu chủ chốt khác của Apple là Brandon McKinzie và Dian Ang Yap.

Apple mất hàng loạt kỹ sư AI cấp cao về tay đối thủ trong vài tuần qua. Ảnh: PhoneArena

Công ty tuyển dụng AI Razoroo nhận định đây là “khủng hoảng niềm tin” nội bộ. Giám đốc tuyển dụng Aaron Sines nhận xét việc Ruoming Pang rời đi là “cú sốc lớn”, gửi đi tín hiệu rằng tương lai đang bất ổn.

“Các công ty khách hàng của chúng tôi đều nói: ‘Nhìn Apple mà xem, đây là mùa săn tự do’”, ông chia sẻ.

Xu hướng này trùng khớp với các bài báo của Wall Street Journal, cho thấy Meta và OpenAI đang gia tăng số lượng kỹ sư, trong khi Apple tụt lại trong cuộc đua giành nhân tài AI.

Dù mất mát lớn, Apple không ngồi yên. Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh vừa qua, CEO Tim Cook khẳng định công ty “rất cởi mở” với các thương vụ M&A quy mô lớn để tăng tốc phát triển AI. “Chúng tôi không giới hạn quy mô. Nếu một công ty giúp đẩy nhanh lộ trình, chúng tôi sẽ quan tâm”, Cook nói.

Từ đầu năm, Apple đã mua 7 startup AI. “Táo khuyết” cho thấy sẵn sàng thực hiện các thương vụ lớn hơn, phá vỡ truyền thống thận trọng từ trước tới nay. Vụ mua sắm lớn nhất của Apple cho tới nay vẫn là thâu tóm Beats năm 2014 trị giá 3 tỷ USD.

Nguồn tin cho biết Apple đã cân nhắc hợp tác với OpenAI, Anthropic, thậm chí tính chuyện mua lại Perplexity AI - startup tìm kiếm tạo sinh (generative search).

(Theo PhoneArena/FT)