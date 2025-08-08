Tuy nhiên, các nhà đầu tư vào Microsoft có thể yên tâm hơn khi nhìn vào sự phát triển mạnh mẽ nhưng ít được chú ý của các mảng kinh doanh khác.

Ngoài cuộc đua AI, nhà phát triển Windows vẫn đang tạo ra lợi nhuận khổng lồ từ các khách hàng doanh nghiệp chi tiêu cho công nghệ truyền thống – một lĩnh vực vốn là thế mạnh lâu nay của công ty.

Doanh thu cốt lõi từ Azure và phần mềm tăng trưởng mạnh

Nhiều công ty đang chuyển từ việc tự mua sắm thiết bị IT sang thuê từ Microsoft thông qua dịch vụ điện toán đám mây. Họ cũng thuê nhiều dịch vụ điện toán tiêu chuẩn hơn – ví dụ như ổ cứng để lưu trữ dữ liệu – nhằm hỗ trợ cho các nỗ lực AI của mình.

Một phần lớn của sự tăng trưởng mạnh mẽ gần đây trong mảng kinh doanh đám mây Azure của Microsoft đến từ các dịch vụ “phi AI”. Cụ thể, hơn một nửa trong số 33% doanh thu của Azure trong Quý 1 là từ các dịch vụ không liên quan đến AI. Dù không đưa ra con số chi tiết tương đương cho mức tăng trưởng 39% của mảng đám mây trong Quý 2, hãng cho biết "hoạt động kinh doanh hạ tầng cốt lõi" – thuật ngữ Microsoft dùng cho mảng đám mây phi AI – chính là động lực chính.

CEO Satya Nadella đã đưa Microsoft vào "câu lạc bộ" vốn hóa 4.000 tỷ USD cùng Nvidia. Ảnh: EPA

Đây không phải là mảng phi AI duy nhất mà Microsoft đang tăng trưởng. Mảng kinh doanh đám mây thương mại Microsoft 365, bao gồm các phiên bản truy cập từ xa của Word, Excel và các phần mềm văn phòng khác dành cho doanh nghiệp, đã tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm trước trong Quý 2, nhanh hơn so với giai đoạn trước. Doanh thu từ phần mềm văn phòng dành cho người tiêu dùng cũng tăng 20%, là mức tăng tốt nhất trong nhiều năm.

Lợi thế tài chính và phép cộng sinh giữa AI và các mảng khác

Một mặt, các nhà đầu tư có thể mong muốn các mảng kinh doanh AI sẽ thúc đẩy tăng trưởng. Suy cho cùng, đó là yếu tố đã đẩy giá trị của công ty lên cao. Tuy nhiên, cổ phiếu của các công ty công nghệ được cho là đang phụ thuộc quá nhiều vào AI. Vì vậy, khả năng tăng các nguồn doanh thu khác sẽ giúp các công ty đứng trên nền tảng tài chính vững chắc hơn.

Các mảng kinh doanh phi AI của Microsoft cũng được hưởng lợi từ mối quan hệ cộng sinh với các nỗ lực AI. CEO Satya Nadella cho biết các trợ lý AI Copilot của công ty cho các sản phẩm phần mềm như Word và Excel đã thu hút một lượng kỷ lục người dùng mới trong Quý 2. Rất có khả năng nhiều người trong số đó sẽ gắn bó và sử dụng các phần mềm phi AI của Microsoft, ngay cả khi Copilot có thể không quá nổi bật.

Có một điểm tích cực khác cho Microsoft: doanh số bán hàng phi AI có thể mang lại lợi nhuận cao hơn đáng kể so với AI. Theo ước tính của nhà phân tích Mark Moerdler từ Bernstein Research, tỷ suất lợi nhuận gộp phi AI trong Azure là khoảng 73% trong quý tháng 3 của Microsoft. Con số này cao hơn nhiều so với tỷ suất lợi nhuận gộp từ AI, chỉ từ 30% đến 40%, do chi phí khổng lồ để thiết lập cơ sở hạ tầng AI.

Nhu cầu đối với các dịch vụ phi AI sinh lời vẫn khá mạnh. Các chỉ số về chi tiêu IT tổng thể đã khá trầm lắng vào đầu năm khi các công ty cân nhắc tác động của thuế quan từ Tổng thống Donald Trump và những lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, thái độ này dường như đã được cải thiện phần nào trong Quý 2.

Cạnh tranh trên thị trường đám mây và triển vọng dài hạn

Một cuộc khảo sát của UBS với khách hàng điện toán đám mây vào tháng 7 cho thấy "sự cải thiện rõ ràng trong thái độ" về chi tiêu. Hầu hết đang tiếp tục các nỗ lực di chuyển công việc lên đám mây, một sự đảo ngược so với khảo sát tháng 4.

Về lâu dài, không có gì phải nghi ngờ rằng điện toán đám mây sẽ tiếp tục phát triển theo hướng là thế mạnh của Microsoft. Các đối thủ của họ – chủ yếu là Amazon.com và Google – cũng đang tăng trưởng nhanh chóng, nhưng không có đầy đủ các dịch vụ phần mềm doanh nghiệp rộng khắp như Microsoft để củng cố vị thế đám mây của mình, ngay cả khi không tính đến AI.

Amazon cho biết mảng đám mây của họ chỉ tăng 17,5% trong Quý 2, một kết quả gây thất vọng cho các nhà đầu tư và buộc CEO Andy Jassy phải giải thích về hiệu suất vượt trội của Azure. Ông cho rằng những biến động theo quý gần đây nghiêng về phía Azure "chỉ là những khoảnh khắc nhất thời”.

Do đó, câu hỏi đối với các nhà đầu tư của Microsoft ít liên quan đến triển vọng của công ty mà tập trung vào định giá. Cổ phiếu của công ty đã tăng gần 40% kể từ đầu tháng 4, đẩy tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) dự phóng lên trên 33. Mức này cao hơn một chút so với Amazon và vượt xa Alphabet, công ty mẹ của Google, đang giao dịch ở mức khoảng 18 lần thu nhập dự phóng.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư có thể dễ dàng chấp nhận mức định giá này hơn, vì mặc dù sự tăng trưởng AI của Microsoft là có thật, nhưng đó không phải là điều tốt đẹp duy nhất đang diễn ra tại gã khổng lồ phần mềm này.

(Theo WSJ)