Giá cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone đạt mức đỉnh 342,89 USD trong phiên ngày 28/7, chính thức đưa giá trị vốn hóa thị trường lần đầu tiên vượt mốc 5.000 tỷ USD. Kết phiên, cổ phiếu dừng ở mức 340,08 USD, giữ vốn hóa ở mức tiệm cận ngưỡng kỷ lục này.

Thành tựu này diễn ra chỉ một ngày sau khi Apple vượt qua Nvidia để giành lại ngôi vị doanh nghiệp có giá trị niêm yết lớn nhất thế giới. Tính từ đầu năm, cổ phiếu của "táo khuyết" đã tăng 25%, vượt trội so với nhóm các tập đoàn công nghệ vốn hóa siêu lớn.

CEO Apple Tim Cook (phải) và người sắp kế nhiệm ông, John Ternus. Ảnh: Apple

Màn rượt đuổi vốn hóa giữa Apple và Nvidia phản ánh sự thay đổi trong góc nhìn của giới đầu tư về bài toán trí tuệ nhân tạo (AI). Trong khi các tập đoàn như Alphabet, Amazon, Meta và Microsoft liên tục rót hàng trăm tỷ USD xây dựng hạ tầng AI, Apple lại chọn cách tối ưu hóa chi phí đầu tư bằng việc hợp tác, sử dụng hạ tầng đám mây và công nghệ AI từ Google.

Năm 2025, Apple từng bị thị trường quay lưng do lo ngại doanh nghiệp đứng ngoài làn sóng bùng nổ AI khi thắt chặt chi tiêu và trì hoãn nâng cấp trợ lý ảo Siri. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư gần đây đã đảo chiều. Giới tài chính bắt đầu lo ngại việc các đối thủ chi tiêu quá tay cho hạ tầng AI sẽ dẫn đến gánh nặng nợ nần và làm sụt giảm dòng tiền thuần khi chưa thấy lộ trình thu hồi vốn rõ ràng.

Trái ngược với đà bứt phá của Apple, cổ phiếu của nhà sản xuất chip Nvidia - đơn vị cung cấp chip đồ họa (GPU) cho hầu hết mô hình AI lớn - chỉ tăng 6% từ đầu năm. Nvidia từng là doanh nghiệp đầu tiên vượt mốc vốn hóa 5.000 tỷ USD vào tháng 10 năm ngoái.

Đà tăng trưởng của Apple diễn ra ngay cả khi hãng phải điều chỉnh tăng giá một số dòng sản phẩm do tình trạng thiếu hụt chip nhớ trên toàn cầu. Trước đó, CEO Tim Cook khẳng định việc tăng giá thiết bị là "điều không thể tránh khỏi". Nhằm giảm áp lực chi tiêu cho người dùng, Apple vừa thông báo triển khai chương trình Upgrade tại Mỹ, cho phép khách hàng thuê iPhone và các thiết bị phần cứng khác thay vì mua đứt.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý công bố vào ngày 30/7 tới sẽ là kỳ báo cáo cuối cùng của Tim Cook trên cương vị CEO, trước khi ông chính thức bàn giao lại vị trí lãnh đạo cho John Ternus vào ngày 1/9.

(Theo CNBC)