Những thông tin mới từ chuỗi cung ứng cho thấy kế hoạch sản xuất hàng loạt vẫn đang được hoàn thiện và một số khâu quan trọng chưa đạt trạng thái sẵn sàng, làm dấy lên lo ngại rằng mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple - iPhone Ultra có thể không được bán ra đúng thời điểm như kỳ vọng.

iPhone Ultra đã trở thành tâm điểm của hàng loạt tin đồn trong giới công nghệ nhiều tháng qua. Ảnh: TT Technology/YouTube

Trong nhiều tháng qua, iPhone Ultra đã trở thành tâm điểm của hàng loạt tin đồn trong giới công nghệ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhất của Apple kể từ khi hãng gia nhập cuộc đua smartphone màn hình gập, nơi Samsung, Huawei, Honor hay Xiaomi đã có nhiều năm kinh nghiệm và liên tục cải tiến sản phẩm.

Mới chỉ vài ngày trước, nhiều nguồn tin cho biết Apple đã tăng đáng kể đơn đặt hàng đối với hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber), công nghệ được cho là sẽ xuất hiện trên chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên nhằm kiểm soát nhiệt độ tốt hơn khi thiết bị hoạt động với hiệu năng cao.

Thông tin này từng khiến nhiều người tin rằng, Apple đã sẵn sàng bước vào giai đoạn sản xuất quy mô lớn. Tuy nhiên, những tin đồn về khả năng trì hoãn vẫn chưa hề biến mất. Thậm chí, dù một số báo cáo công bố trong tháng 7/2026 khẳng định Apple vẫn kịp ra mắt sản phẩm vào mùa thu năm nay, thì các nguồn tin mới nhất lại tiếp tục phủ bóng lên kế hoạch đó.

Foxconn vẫn phải điều chỉnh dây chuyền sản xuất

Theo báo cáo mới từ DigiTimes, thời điểm ra mắt và đặc biệt là lịch mở bán của iPhone Ultra một lần nữa trở nên khó đoán. Nguyên nhân xuất phát từ việc Foxconn – đối tác lắp ráp lớn nhất của Apple, vẫn đang tiến hành các điều chỉnh cuối cùng đối với kế hoạch sản xuất hàng loạt.

Foxconn được cho là đã chính thức được Apple lựa chọn để đảm nhận việc sản xuất đại trà mẫu iPhone gập đầu tiên. Tuy nhiên, trước khi dây chuyền vận hành ở quy mô lớn, sản phẩm vẫn phải hoàn tất giai đoạn xác thực kỹ thuật (Engineering Validation), bước thử nghiệm nhằm đảm bảo toàn bộ thiết kế và quy trình sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Apple.

Theo DigiTimes, chính công đoạn này có thể khiến tiến độ bị kéo dài thêm tới hai tháng nếu xuất hiện những vấn đề cần khắc phục. Đối với một thiết bị hoàn toàn mới như iPhone Ultra, đây là điều không quá bất ngờ, bởi Apple vốn nổi tiếng thận trọng với các sản phẩm thế hệ đầu.

Màn hình gập và bản lề vẫn là hai thách thức lớn nhất

Nguồn tin từ chuỗi cung ứng cho biết hai bộ phận phức tạp nhất hiện nay chính là màn hình gập và hệ thống bản lề. Đây cũng là hai yếu tố quyết định độ bền, trải nghiệm sử dụng cũng như khả năng cạnh tranh của iPhone Ultra trên thị trường.

Không giống smartphone truyền thống, điện thoại màn hình gập phải đảm bảo màn hình có thể đóng mở hàng trăm nghìn lần mà vẫn hạn chế tối đa nếp gấp, đồng thời duy trì độ bền và khả năng chống bụi. Apple được cho là đã dành nhiều năm nghiên cứu nhằm tạo ra cơ chế bản lề có độ hoàn thiện cao hơn các đối thủ, vì vậy hãng sẵn sàng điều chỉnh tiến độ nếu cần thêm thời gian để hoàn thiện sản phẩm.

Đây cũng là lý do khiến giới phân tích nhận định, Apple sẽ không đánh đổi chất lượng chỉ để kịp một mốc thời gian phát hành nhất định.

Khả năng ra mắt đúng hẹn nhưng bán ra muộn hơn

Dù còn tồn tại nhiều bất ổn trong quá trình sản xuất, phần lớn các nguồn tin vẫn tin rằng Apple sẽ giới thiệu iPhone Ultra cùng thời điểm với bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào sự kiện tháng 9.

Điều còn bỏ ngỏ không phải là ngày ra mắt mà là thời điểm sản phẩm chính thức đến tay người dùng.

Nếu Foxconn cần thêm thời gian để hoàn thiện dây chuyền và nâng sản lượng, iPhone Ultra hoàn toàn có thể được công bố trong tháng 9, nhưng phải đến tháng 10 hoặc thậm chí tháng 11 mới bắt đầu giao hàng. Đây là kịch bản từng được nhiều chuyên gia chuỗi cung ứng đề cập trong thời gian qua và hiện vẫn được xem là khả năng có xác suất cao.

Cách làm này không phải chưa từng xảy ra với Apple. Trong quá khứ, hãng nhiều lần giới thiệu sản phẩm mới tại sự kiện mùa thu nhưng lùi lịch mở bán vài tuần hoặc lâu hơn để đảm bảo nguồn cung ổn định trước khi đưa thiết bị ra thị trường.

Mặc dù DigiTimes là một trong những trang tin theo dõi sát chuỗi cung ứng điện tử châu Á và thường xuyên tiếp cận các đối tác của Apple, nhưng lịch sử cho thấy nguồn tin này có độ chính xác không hoàn toàn ổn định. Một số dự đoán trước đây của DigiTimes đã trở thành hiện thực, trong khi không ít báo cáo khác lại không diễn ra như dự kiến.

(Theo AppleInsider, PhoneArena)