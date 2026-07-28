Mùa thu năm 2027 được dự đoán sẽ trở thành cột mốc đặc biệt trong lịch sử Apple, khi hãng ra mắt mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm, tạm được cộng đồng công nghệ gọi là iPhone 20 Pro Max. Theo nhiều nguồn tin rò rỉ uy tín, đây sẽ là thế hệ iPhone có cuộc đại tu thiết kế lớn nhất kể từ iPhone X ra mắt năm 2017 – sản phẩm từng tạo nên cuộc cách mạng với màn hình tràn viền và việc loại bỏ nút Home vật lý.

iPhone 20 Pro Max có thể màn hình đạt tới 7 inch mà không tăng kích thước.

Nếu iPhone X mở ra kỷ nguyên màn hình tai thỏ và Face ID, thì iPhone 20 Pro Max được kỳ vọng sẽ tiếp tục định nghĩa lại ngôn ngữ thiết kế của Apple trong nhiều năm tiếp theo. Thiết bị nhiều khả năng sẽ ra mắt vào mùa thu năm 2027 cùng với thế hệ iPhone màn hình gập thứ hai, tạo nên một trong những sự kiện phần cứng quan trọng nhất trong lịch sử hãng.

Thiết kế toàn kính cong: Tham vọng hiện thực hóa giấc mơ của Jony Ive

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên iPhone 20 Pro Max được cho là thiết kế gần như hoàn toàn bằng kính. Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang phát triển một mẫu iPhone có mặt trước không còn bất kỳ phần khuyết nào trên màn hình, đi kèm mặt lưng kính và các cạnh kính uốn cong bao quanh cả bốn phía thiết bị.

Ý tưởng này được xem là bước tiến gần nhất để hiện thực hóa tầm nhìn của cựu Giám đốc thiết kế Jony Ive, người từ lâu mong muốn tạo ra một chiếc iPhone giống như một khối kính nguyên khối liền mạch.

Một số báo cáo còn cho biết các đối tác trong chuỗi cung ứng của Apple đã hoàn tất việc nâng cấp dây chuyền sản xuất nhằm chuẩn bị cho mẫu máy mới. Chất lượng hoàn thiện được cho là sẽ đạt tiêu chuẩn rất cao, tương đương những sản phẩm cao cấp nhất mà Apple từng sản xuất.

Khác với kiểu màn hình cong "waterfall" từng xuất hiện trên nhiều smartphone Samsung, Apple được cho là lựa chọn cách tiếp cận hoàn toàn khác.

Nguồn tin tiết lộ công ty sẽ sử dụng màn hình cong bốn cạnh với độ cong rất nhẹ, hay còn gọi là "micro-curves". Các cạnh chỉ được bo cong vừa đủ thay vì tràn sâu xuống hai bên thân máy.

Thiết kế này được kỳ vọng mang lại nhiều lợi ích thực tế. Các thao tác vuốt từ mép màn hình sẽ tự nhiên hơn, hình ảnh hiển thị ít bị biến dạng ở phần rìa, đồng thời cảm giác cầm nắm cũng trở nên mềm mại và thoải mái hơn so với các mẫu điện thoại sử dụng màn hình cong mạnh trước đây.

Không chỉ dựa vào hình dạng vật lý của màn hình, Apple được cho là còn áp dụng nhiều công nghệ quang học để tạo cảm giác viền màn hình gần như biến mất.

Nguồn tin nổi tiếng Ice Universe cho biết, đây không phải kiểu màn hình cong truyền thống đang có trên các smartphone Android. Thay vào đó, Apple có thể kết hợp giữa hiện tượng khúc xạ ánh sáng, cấu trúc dẫn sáng và nhiều giải pháp quang học nhằm tạo nên ảo giác thị giác khiến khung máy gần như hòa lẫn với màn hình.

Một số báo cáo còn tiết lộ, Apple có thể sử dụng tên gọi "Liquid Glass Display" để quảng bá công nghệ màn hình mới, đồng bộ với phong cách thiết kế giao diện phần mềm "Liquid Glass" mà hãng đang phát triển.

Một bản dựng chưa được xác thực cũng cho thấy viền màn hình chỉ dày khoảng 1,1mm, mỏng hơn đáng kể so với khoảng 1,44mm trên iPhone 17 Pro.

Dynamic Island có thể biến mất hoàn toàn, màn hình đạt 7 inch

Phần mặt trước của iPhone 20 Pro Max vẫn là chi tiết khiến giới công nghệ tranh luận nhiều nhất.

Mục tiêu cuối cùng của Apple được cho là tạo ra một iPhone toàn màn hình, không còn bất kỳ lỗ đục hay cụm Dynamic Island nào.

Để làm được điều này, cả hệ thống Face ID lẫn camera selfie sẽ phải được đặt bên dưới màn hình. Một báo cáo cho biết Apple đang thử nghiệm lớp kính trong suốt đặc biệt, giúp tia hồng ngoại của Face ID xuyên qua màn hình mà vẫn đảm bảo chất lượng nhận diện khuôn mặt.

Tuy nhiên, Ross Young – chuyên gia theo dõi ngành màn hình, cho rằng công nghệ này có thể chưa đủ hoàn thiện vào năm 2027. Vì vậy, Apple nhiều khả năng vẫn sẽ phải giữ lại một lỗ camera rất nhỏ hoặc phiên bản Dynamic Island thu gọn đáng kể so với hiện nay.

Theo các thông tin rò rỉ, Apple dự kiến tung ra hai phiên bản iPhone 20 với kích thước khoảng 6,3 inch và 6,9 inch, tương tự iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Tuy nhiên, nhờ viền màn hình mỏng hơn đáng kể, phiên bản lớn nhất có thể đạt diện tích hiển thị gần 7 inch và được Apple tiếp thị như một mẫu smartphone màn hình 7 inch thực thụ, mà không làm tăng đáng kể kích thước tổng thể của thiết bị.

Khung máy siêu mỏng và nút bấm cảm ứng hoàn toàn mới

Khung viền của iPhone 20 Pro Max được mô tả sẽ cực kỳ mỏng với bề mặt bóng cao cấp, nhưng chất liệu vẫn còn là dấu hỏi.

Một số tin đồn cho rằng Apple sẽ quay trở lại sử dụng titan hoặc thậm chí Liquid Metal. Tuy nhiên, leaker Fixed Focus Digital bác bỏ nhận định này và cho rằng nhôm vẫn là lựa chọn khả thi nhất, do khả năng tản nhiệt tốt hơn trong bối cảnh các tác vụ AI chạy trực tiếp trên thiết bị ngày càng tiêu tốn nhiều năng lượng.

Dù vậy, nguồn tin này cũng chỉ đề cập tới các mẫu iPhone có cạnh phẳng, để ngỏ khả năng Apple sẽ áp dụng vật liệu hoàn toàn khác cho phiên bản kỷ niệm sở hữu thiết kế bo cong.

Bên cạnh đó, Apple được cho là đang hồi sinh Project Bongo – dự án từng bị trì hoãn nhằm thay thế toàn bộ nút bấm cơ học bằng nút cảm ứng lực (haptic).

Theo kế hoạch, nút nguồn, phím tăng giảm âm lượng, nút Action và cả nút Camera Control sẽ không còn chuyển động vật lý khi nhấn. Thay vào đó, người dùng sẽ cảm nhận phản hồi rung mô phỏng cảm giác bấm thật giống như trackpad Force Touch trên MacBook.

Việc loại bỏ hoàn toàn các nút cơ sẽ giúp thân máy liền mạch hơn, phù hợp với triết lý thiết kế "một khối kính duy nhất" mà Apple theo đuổi. Các nguyên mẫu được cho là đã vượt qua thử nghiệm khi sử dụng với găng tay, tay ướt, trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt và ngay cả khi điện thoại được lắp ốp bảo vệ.

Đặc biệt, hệ thống nút cảm ứng này được cho là sử dụng một bộ vi xử lý siêu tiết kiệm năng lượng riêng, cho phép chúng vẫn hoạt động ngay cả khi iPhone đã tắt nguồn hoặc pin cạn hoàn toàn. Nếu các tin đồn trở thành hiện thực, iPhone 20 Pro Max không chỉ là mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm của Apple mà còn có thể mở ra một chương hoàn toàn mới trong thiết kế smartphone cao cấp.

(Theo AppleInsider, MacRumors)