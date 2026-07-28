Apple đã chính thức vượt qua Nvidia để trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới sau phiên giao dịch đầu tuần, khi cổ phiếu của nhà sản xuất chip AI hàng đầu lao dốc gần 5%. Sự đảo chiều này phản ánh tâm lý ngày càng thận trọng của giới đầu tư đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời cho thấy dòng tiền đang dịch chuyển sang những doanh nghiệp có nền tảng kinh doanh ổn định hơn.

CEO Tim Cook. Ảnh: Apple

Phiên giảm mạnh của Nvidia đã kéo vốn hóa thị trường của hãng xuống còn khoảng 4.770 tỷ USD. Trong khi đó, cổ phiếu Apple tăng khoảng 1%, đưa giá trị vốn hóa của "Táo khuyết" tiến sát mốc 5.000 tỷ USD và chính thức giành lại danh hiệu doanh nghiệp niêm yết có giá trị lớn nhất hành tinh.

Đây là một cột mốc đáng chú ý bởi chỉ cách đây không lâu, Nvidia được xem là biểu tượng của cơn sốt AI toàn cầu, liên tục lập các kỷ lục mới về vốn hóa nhờ nhu cầu khổng lồ đối với chip phục vụ các trung tâm dữ liệu và mô hình trí tuệ nhân tạo.

Nvidia tiếp tục chịu áp lực sau nhiều tuần biến động mạnh

Đợt giảm gần 5% trong phiên giao dịch mới nhất nối dài chuỗi biến động đầy khó khăn của Nvidia cũng như toàn bộ ngành công nghiệp bán dẫn. Trong vòng một tuần qua, cổ phiếu Nvidia đã giảm khoảng 3%, khiến mức tăng từ đầu năm đến nay chỉ còn khoảng 5%.

Kết quả này thấp hơn đáng kể so với chỉ số S&P 500, vốn đã tăng khoảng 8% kể từ đầu năm 2026. Điều đó cho thấy Nvidia không còn duy trì được vai trò dẫn dắt thị trường như giai đoạn bùng nổ AI trong năm trước.

Áp lực bán đối với nhóm cổ phiếu bán dẫn bắt đầu gia tăng từ đầu tháng, khi công ty khởi nghiệp AI của Trung Quốc - Moonshot AI công bố mô hình trí tuệ nhân tạo mới. Thông tin này làm dấy lên lo ngại về khả năng xuất hiện một "khoảnh khắc DeepSeek" mới, tức một cú sốc công nghệ có thể khiến cục diện cạnh tranh trong ngành AI thay đổi nhanh chóng và ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng của các doanh nghiệp đang thống trị thị trường.

Không chỉ vậy, giới đầu tư còn ngày càng thận trọng trước quy mô chi tiêu khổng lồ mà các tập đoàn AI dự kiến phải bỏ ra để duy trì tốc độ phát triển hạ tầng tính toán.

Đợt giảm giá mới nhất của Nvidia diễn ra ngay sau khi xuất hiện thông tin hãng đang đàm phán để cung cấp khoảng 250 tỷ USD tài chính cho các trung tâm dữ liệu của OpenAI.

Báo cáo này nhanh chóng làm dấy lên những lo ngại về các giao dịch mang tính "vòng tròn", trong đó các công ty AI vừa là khách hàng, vừa là đối tác tài chính của nhau. Mô hình này có thể tạo ra tăng trưởng doanh thu trong ngắn hạn nhưng cũng làm gia tăng rủi ro nếu nhu cầu thị trường suy yếu.

Sự thay đổi trong tâm lý đầu tư đã khiến nhiều cổ phiếu từng tăng nóng trở thành mục tiêu chốt lời.

Apple trở thành điểm đến mới của dòng tiền

Trái ngược với Nvidia, Apple đang có một năm 2026 khá tích cực. Tính từ đầu năm, cổ phiếu của hãng đã tăng gần 24%, trở thành doanh nghiệp có diễn biến nổi bật nhất trong nhóm "Magnificent Seven" – nhóm bảy công ty công nghệ vốn hóa lớn nhất thị trường Mỹ.

Đáng chú ý, ba thành viên khác trong nhóm gồm Tesla, Microsoft và Meta hiện vẫn ghi nhận mức giảm giá cổ phiếu kể từ đầu năm, cho thấy Apple đang nổi lên như một ngoại lệ trong bối cảnh các cổ phiếu công nghệ lớn đối mặt với nhiều sức ép.

Nếu tính từ đầu tháng 6, Apple còn vượt trội hơn Nvidia với mức tăng đáng kể, trong khi nhà sản xuất chip AI liên tục mất điểm do dòng tiền rút khỏi nhóm cổ phiếu tăng trưởng cao.

Điều đáng chú ý là trong vài năm qua, Apple thường xuyên bị giới phân tích chỉ trích vì chậm xây dựng chiến lược AI so với các đối thủ như Nvidia, Microsoft hay Meta. Không ít nhà đầu tư từng cho rằng hãng thiếu động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, khi thị trường bắt đầu giảm bớt sự hưng phấn với AI và chuyển sang ưu tiên những doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc, Apple lại trở thành bên hưởng lợi.

Các chuyên gia nhận định dòng tiền đang dịch chuyển sang những cổ phiếu hướng đến người tiêu dùng, có doanh thu ổn định và định giá hợp lý hơn, thay vì tiếp tục tập trung vào các mã đã tăng quá mạnh nhờ kỳ vọng AI.

(Theo Business Insider)