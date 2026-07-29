Hàng loạt nâng cấp đáng chú ý trên iPhone 18 Pro Max liên tục xuất hiện, từ chip A20 sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến của TSMC, cụm camera khẩu độ biến thiên, Dynamic Island nhỏ hơn, pin dung lượng lớn hơn cho đến khả năng Apple thay đổi hoàn toàn chiến lược ra mắt iPhone.

Dynamic Island nhỏ hơn là nâng cấp rất thực tế trên iPhone 18 Pro Max. Ảnh: Fpt/YouTube

Nếu những tin đồn này trở thành sự thật, iPhone 18 Pro và đặc biệt là iPhone 18 Pro Max sẽ là một trong những bản nâng cấp phần cứng lớn nhất của Apple trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, phía sau bảng thông số kỹ thuật ấn tượng lại xuất hiện một câu hỏi đáng suy ngẫm: người dùng thực sự sẽ sử dụng bao nhiêu trong số những tính năng mới đó?

Trong nhiều năm, ngành công nghiệp smartphone đã không ngừng biến điện thoại thành những chiếc máy tính bỏ túi mạnh mẽ. Camera ngày càng chuyên nghiệp, chip xử lý mạnh ngang laptop, màn hình sáng hơn mức hầu hết người dùng cần và mỗi năm các hãng đều quảng bá về bước nhảy vọt mới về hiệu năng.

iPhone 18 Pro Max có thể tiếp tục đẩy xu hướng này lên một nấc thang mới. Nhưng điều thú vị là những nâng cấp lớn nhất có thể lại là những thay đổi mà người dùng gần như không hề nhận ra trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Chip A20 2nm cực mạnh, nhưng liệu người dùng phổ thông có cần?

Nâng cấp quan trọng nhất của iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng nằm bên trong máy. Apple được cho là sẽ trang bị vi xử lý A20 sản xuất trên tiến trình 2nm thế hệ mới của TSMC, đánh dấu bước tiến lớn so với công nghệ 3nm hiện nay.

Việc chuyển sang tiến trình 2nm cho phép tích hợp nhiều transistor hơn trên cùng diện tích bán dẫn, từ đó cải thiện cả hiệu năng lẫn khả năng tiết kiệm năng lượng.

Không chỉ vậy, nhiều nguồn tin còn cho biết Apple sẽ áp dụng công nghệ đóng gói Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM), giúp bộ nhớ RAM được tích hợp chặt chẽ hơn với CPU, GPU và Neural Engine. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo nhận định điều này sẽ giúp tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn và giảm đáng kể độ trễ của hệ thống.

Xét trên phương diện kỹ thuật, đây là bước tiến rất lớn. Tuy nhiên, đối với đa số người dùng, câu hỏi vẫn là: điều đó có tạo ra khác biệt rõ rệt?

Hiện nay, ngay cả các mẫu iPhone đời cũ cũng dễ dàng xử lý các tác vụ như nhắn tin trên WhatsApp, lướt Instagram, xem Netflix, chụp ảnh hay chỉnh sửa video cơ bản. Một bộ xử lý mạnh hơn chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho game đồ họa nặng, dựng phim 4K hoặc các tính năng AI thế hệ mới, nhưng rất ít người thức dậy vào buổi sáng và cảm thấy chiếc điện thoại của mình thiếu sức mạnh xử lý.

Đó có thể là nghịch lý lớn nhất của iPhone 18 Pro Max: chiếc điện thoại sẽ mạnh hơn rất nhiều trên lý thuyết, nhưng trải nghiệm sử dụng hằng ngày lại không thay đổi tương xứng.

Camera khẩu độ biến thiên: Bước tiến lớn cho nhiếp ảnh, nhưng không phải ai cũng khai thác

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên iPhone 18 Pro Max được cho là hệ thống camera khẩu độ biến thiên.

Sau khi được đồn đoán sẽ nâng cả ba camera sau lên độ phân giải 48MP, Apple nhiều khả năng còn mang đến khả năng điều chỉnh lượng ánh sáng đi qua ống kính. Camera có thể mở khẩu lớn hơn khi chụp trong điều kiện thiếu sáng và thu hẹp khẩu độ khi môi trường quá sáng, giúp hình ảnh cân bằng hơn mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào thuật toán xử lý.

Đây là tính năng mà giới nhiếp ảnh chắc chắn sẽ đánh giá cao. Tuy nhiên, với phần lớn người dùng, trải nghiệm vẫn gần như không thay đổi: mở ứng dụng Camera, giơ máy lên, nhấn nút chụp rồi tiếp tục công việc.

Điều đó cũng đặt ra một câu hỏi thú vị: camera smartphone đang trở nên chuyên nghiệp hơn rất nhiều so với nhu cầu thực tế của đa số người sử dụng?

Apple có thể mang đến nhiều quyền kiểm soát hơn, nhiều tùy chỉnh hơn cùng phần cứng cao cấp hơn, nhưng hầu hết người dùng vẫn sẽ để phần mềm tự động xử lý mọi thứ.

Dynamic Island nhỏ hơn có thể là nâng cấp ai cũng nhận thấy

Nếu có một thay đổi mà gần như mọi người đều cảm nhận được mỗi ngày, thì đó có lẽ lại là nâng cấp ít được chú ý nhất.

Theo các nguồn tin rò rỉ, Apple đang tìm cách đưa một phần hệ thống Face ID xuống dưới màn hình, giúp Dynamic Island thu nhỏ đáng kể.

Kết quả rất đơn giản: màn hình hiển thị rộng hơn và ít bị che khuất hơn.

Không giống việc tăng thêm vài chục phần trăm hiệu năng của chip xử lý, một Dynamic Island nhỏ hơn sẽ hiện diện trong mọi trải nghiệm, từ xem video, đọc tin tức, chơi game cho tới sử dụng ứng dụng.

Các tin đồn hiện cho biết iPhone 18 Pro vẫn giữ màn hình 6,3 inch, còn iPhone 18 Pro Max tiếp tục sử dụng tấm nền 6,9 inch. Apple cũng được cho là sẽ nâng cấp công nghệ LTPO+ giúp tiết kiệm điện năng tốt hơn.

Điều đó đồng nghĩa cải tiến lớn nhất của màn hình không nằm ở kích thước lớn hơn, mà là việc phần hiển thị bị che khuất sẽ nhỏ đi.

Pin lớn hơn luôn đáng giá, nhưng đánh đổi bằng trọng lượng

Pin cũng là một trong những nâng cấp được kỳ vọng nhất. Theo các thông tin rò rỉ, iPhone 18 Pro Max có thể tăng dung lượng pin lên khoảng 5.200 mAh, cao hơn mức khoảng 5.088 mAh trên thế hệ trước. Trong khi đó, iPhone 18 Pro dự kiến tăng nhẹ từ khoảng 4.252 mAh lên 4.288 mAh.

Kết hợp với hiệu suất tiết kiệm điện của chip A20 2nm cùng modem C2 mới, thời lượng sử dụng pin hứa hẹn sẽ được cải thiện đáng kể.

Đây là nâng cấp mà gần như người dùng nào cũng mong muốn. Tuy nhiên, đổi lại, iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ dày hơn và nặng hơn đôi chút.

Điều này đặt ra một bài toán quen thuộc: liệu người dùng có sẵn sàng cầm một chiếc điện thoại nặng hơn để đổi lấy vài giờ sử dụng pin bổ sung?

Nói cách khác, vấn đề không còn là Apple có thể nhét viên pin lớn hơn vào máy hay không, mà là người dùng có thực sự muốn đánh đổi về thiết kế và cảm giác cầm nắm.

(Tổng hợp)