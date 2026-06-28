Ngành công nghiệp thiết bị điện tử vẫn đang chật vật kiểm soát chi phí sản xuất trước nhu cầu bộ nhớ tăng vọt. Dù đã chuyển gánh nặng lạm phát sang người tiêu dùng, Apple vẫn đang nỗ lực tìm mọi cách tháo gỡ khó khăn về chuỗi cung ứng.

Theo 6 nguồn tin của Financial Times, hãng đã tiếp cận chính quyền Tổng thống Donald Trump, nhằm xin cấp phép mua bộ nhớ cho các dòng máy tính cá nhân từ CXMT, một nhà cung cấp của Trung Quốc.

Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ nhà sản xuất này đang bị liệt kê vào danh sách các doanh nghiệp mà Lầu Năm Góc tin rằng có mối liên hệ mật thiết với quân đội Trung Quốc.

Apple vừa tăng giá hàng loạt sản phẩm sau thời gian "gồng gánh" chi phí gia tăng do thiếu hụt bộ nhớ. Ảnh chụp màn hình.

Theo các báo cáo, hãng đã tiếp cận Bộ Thương mại từ hơn một tháng trước, đồng thời tích cực vận động hành lang với chính quyền và các quan chức khác tại thủ đô Mỹ để sớm được bật đèn xanh.

Việc nhà sản xuất Trung Quốc này nằm trong danh sách đen không hoàn toàn ngăn cấm các giao dịch thương mại với đối tác tư nhân. Tuy nhiên, nó mang lại những hệ lụy trực tiếp đến Apple.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng Mỹ không được phép ký kết thỏa thuận với các công ty trong danh sách, cũng như không được sử dụng sản phẩm và dịch vụ từ các bên thứ ba có chứa linh kiện của họ.

Điều này đồng nghĩa với việc Apple sẽ lập tức mất đi toàn bộ nguồn doanh thu bán hàng từ mảng chính phủ.

Đáng chú ý, năm 2025, nhà sản xuất Trung Quốc nói trên còn suýt bị đưa vào danh sách đen của Bộ Thương mại.

Theo Financial Times, không có gì đảm bảo họ sẽ không bị liệt kê vào danh sách cấm vận khắt khe này sau đó, khiến chuỗi cung ứng đứt gãy một lần nữa.

Ngoài bài toán xin giấy phép, Apple cũng sẽ vấp phải sự phản đối gay gắt từ các nhà lập pháp Mỹ.

Đối với Chủ tịch Ủy ban về Trung Quốc của Hạ viện, ông John Moolenaar, việc ký kết thỏa thuận sẽ là một "sai lầm nghiêm trọng".

Ông cho rằng hành động này sẽ tiếp tay cho đối thủ thống trị các chuỗi cung ứng quan trọng, khiến ngành công nghệ Mỹ ngày càng lún sâu vào sự phụ thuộc.

Năm 2022, hãng từng chịu sức ép tương tự khi cân nhắc nguồn cung bộ nhớ từ một nhà sản xuất Trung Quốc khác dành riêng cho các dòng điện thoại thông minh bán tại thị trường tỷ dân.

Ông Marco Rubio, Thượng nghị sĩ cấp cao tại Ủy ban Tình báo Thượng viện vào thời điểm đó, đã cảnh báo rằng hãng đang "đùa với lửa".

Ông Rubio từng khẳng định hãng sẽ phải đối mặt với sự giám sát gắt gao từ chính phủ liên bang, ngay cả khi bộ nhớ đó chỉ được sử dụng cho các thiết bị bán ra bên ngoài nước Mỹ.

Dù vậy, với tư cách là một doanh nghiệp, hãng có nghĩa vụ tài chính với các cổ đông trong việc tối ưu hóa chi phí mà không lãng phí ngân sách.

Việc bảo đảm thêm một nhà cung cấp linh kiện thay thế là điều tất yếu trong bối cảnh hiện tại, đặc biệt là khi toàn thế giới đang gồng mình gánh chịu sức ép thiếu hụt bộ nhớ.

(Theo Apple Insider)