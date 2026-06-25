Cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu đang vắt kiệt nguồn cung chip nhớ, buộc Apple phải đẩy gánh nặng tài chính sang người tiêu dùng.

Dưới đây là những thay đổi mới nhất từ Apple:

Phiên bản tiêu chuẩn của MacBook Neo tăng từ 16,499 triệu đồng lên 19,499 triệu đồng.

MacBook Air 13 inch chip M5 giá khởi điểm tăng từ 29,999 triệu đồng lên 35,999 triệu đồng, bản 15 inch giá khởi điểm tăng từ 34,999 triệu đồng lên 41,999 triệu đồng.

MacBook Pro 14 inch chip M5 Pro tăng từ 59,999 triệu đồng lên 68,999 triệu đồng.

iPad Air 11 inch bản 128GB tăng từ 16,689 triệu đồng lên 20,999 triệu đồng cho bản Wi-Fi

iPad Pro 11 inch bản 256GB giá khởi điểm tăng từ 29,999 triệu đồng lên 35,599 triệu đồng cho bản Wi-Fi.

Giá iPad và MacBook sau khi tăng giá tại Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.

Cửa hàng trực tuyến của Apple đã tạm ngừng hoạt động trong một thời gian ngắn trước khi cập nhật các thay đổi về giá.

"Ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng đang đối mặt với một thách thức chưa từng có", công ty cho biết trong một tuyên bố. "Sự mở rộng nhanh chóng của các trung tâm dữ liệu AI đã tạo ra một sự gia tăng đột biến về nhu cầu đối với bộ nhớ và ổ lưu trữ. Chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến giá linh kiện tăng nhiều và nhanh đến vậy".

Apple nói thêm rằng họ đã "đạt đến điểm buộc phải bắt đầu tăng giá một số sản phẩm", để ngỏ khả năng sẽ có thêm các đợt tăng giá trong tương lai: "Chúng tôi biết đây không phải là tin đáng hoan nghênh và đang nỗ lực không ngừng để tìm kiếm các giải pháp".

Tuần trước, CEO Tim Cook chia sẻ với tờ Wall Street Journal về việc Apple không thể tiếp tục bảo vệ khách hàng hoàn toàn khỏi đợt tăng giá linh kiện gắn liền với sự bùng nổ của AI.

"Đây giống như một trận lũ trăm năm mới có một", ông Cook nói. "Tôi chưa từng thấy điều gì tương tự trong bất kỳ lĩnh vực nào trong suốt hơn 40 năm qua".

Theo Counterpoint Research, giá chip nhớ và lưu trữ đã tăng gấp 4 lần trong ba quý vừa qua, do các nhà cung cấp chuyển hướng tập trung sản xuất sang bộ nhớ băng thông cao được sử dụng trong các máy chủ trí tuệ nhân tạo.

Chiến lược định giá của Apple trong lịch sử thường bao gồm việc loại bỏ tùy chọn có chi phí thấp nhất, biến các phiên bản có dung lượng lưu trữ hoặc bộ nhớ cao hơn thành mức giá khởi điểm mới, hoặc hướng người mua sang các mẫu máy chuyên nghiệp (Pro) và các phiên bản có dung lượng cao hơn.

Máy tính Mac mini là một dấu hiệu sớm của cách tiếp cận đó. Vào tháng 5, Apple đã ngừng bán cấu hình có giá thấp nhất, loại bỏ tùy chọn 256GB giá 599 USD khỏi danh mục sản phẩm.

Mẫu tiêu chuẩn còn lại có giá bắt đầu từ 799 USD. Apple từ lâu cũng đã sử dụng các đợt nâng cấp dung lượng lưu trữ để nâng mức giá mà người tiêu dùng phải trả cho thiết bị của mình.

Tarun Pathak, Giám đốc nghiên cứu tại Counterpoint Research, ước tính chi phí linh kiện đắt đỏ hơn có thể làm tăng thêm khoảng 200 USD cho mỗi chiếc iPhone của Apple.

Ông dự kiến mức tăng giá sẽ rơi vào khoảng 150 đến 200 USD trên toàn bộ dòng sản phẩm, trong đó các cấu hình bộ nhớ cao sẽ chịu tác động nặng nề hơn so với các mẫu tiêu chuẩn.

Công ty nghiên cứu IDC dự báo tất cả các mẫu iPhone mới sẽ chuyển sang mức bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên 12GB, khi Apple muốn tránh việc bán ra các thiết bị mới mà không được tiếp cận toàn bộ các tính năng AI độc quyền của hãng.

IDC ước tính khoảng 54% số lượng iPhone được xuất xưởng kể từ năm 2022 sẽ không hỗ trợ trải nghiệm Siri mới một cách đầy đủ.

(Theo CNBC)