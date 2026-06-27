Apple đã chính thức tăng giá các dòng máy tính Mac và máy tính bảng iPad trên toàn bộ hệ thống cửa hàng thiết bị tân trang trực tuyến, nối tiếp đợt tăng giá sản phẩm mới quy mô lớn vừa được công bố.

Trên toàn bộ danh mục thiết bị tân trang bị ảnh hưởng, mức giá trung bình tăng thêm từ 160 đến 180 USD. Tuy nhiên, mức tăng của dòng máy tính Mac gây choáng váng hơn nhiều so với máy tính bảng iPad.

Cụ thể, giá máy tính Mac tăng trung bình khoảng 204 USD ở phân khúc thấp và 330 USD ở phân khúc cao. Trong đó, mẫu máy tính xách tay MacBook Pro 14 inch dùng chip M4 Pro tăng từ 1.699 USD lên 1.779 USD; phiên bản màn hình cấu trúc nano của mẫu máy này cũng tăng từ 1.829 USD lên 1.909 USD. Mẫu MacBook Pro 16 inch (chip M4 Pro, màn hình cấu trúc nano) tăng từ 2.249 USD lên 2.339 USD.

Phân khúc cao cấp chứng kiến mức tăng mạnh nhất. Một chiếc MacBook Pro 14 inch tân trang dùng chip M5 tăng từ 1.359 USD lên 1.439 USD, trong khi cấu hình đắt nhất của nhóm này vọt từ 2.629 USD lên 3.309 USD. Phiên bản MacBook Pro 14 inch dùng chip M2 Max cũng tăng từ 4.249 USD lên 4.839 USD.

Đối với máy tính bảng iPad, mức tăng đồng đều hơn, phổ biến ở mức 120 đến 150 USD. Đơn cử, iPad thế hệ 10 bản kết nối không dây (256GB) tăng từ 339 USD lên 409 USD, trong khi dòng iPad mini 6 tăng từ 379 USD lên 459 USD (hoặc từ 449 USD lên 529 USD). Một số cấu hình iPad Pro cao cấp cũng ghi nhận mức tăng lớn, khoảng 230 đến 250 USD.

Việc điều chỉnh giá hàng tân trang hoàn toàn trùng khớp với chiến lược thiết lập mặt bằng giá mới của Apple, được cho là do công ty phải đối phó với chi phí chip nhớ và ổ lưu trữ tăng cao giữa cơn sốt xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo. Nói cách khác, khi thiết bị mới đắt hơn, các bản tân trang cũng phải tăng giá để duy trì tỷ lệ chiết khấu tương đương.

Dù vậy, nhiều thiết bị tân trang của Apple khả năng cao vẫn sử dụng bộ nhớ, ổ lưu trữ, bo mạch chủ hoặc linh kiện bảo hành được mua từ trước đợt bão giá. Theo Macrumors, đây giống như một bước đi nhằm đồng bộ hóa cấu trúc giá mới của hãng, thay vì phản ánh chi phí thực tế của từng thiết bị.

Giá iPhone 17 có thể tăng ngay trong tháng này

Ngày càng có nhiều đồn đoán cho rằng Apple có thể tăng giá dòng iPhone 17 ngay trong tháng này, sau những bình luận gần đây của CEO Tim Cook về việc tăng giá là "không thể tránh khỏi".

Tuần trước, ông Cook chia sẻ với tờ Wall Street Journal rằng Apple không còn khả năng tự gánh chịu chi phí linh kiện gia tăng. Cả chip nhớ và ổ lưu trữ đều đang rơi vào tình trạng khan hiếm do nhu cầu khổng lồ từ các công ty trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây thế hệ mới trong quá trình xây dựng trung tâm dữ liệu.

Quy mô của cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo đã làm dấy lên các cuộc tranh luận về việc liệu nhu cầu thực tế có xứng đáng với hàng trăm tỷ USD đang được rót vào hay không. Tuy nhiên, trước mắt, nó đang gây ra tình trạng thắt chặt nguồn cung trên toàn bộ ngành công nghiệp bán dẫn. Ông Cook ví sự thiếu hụt này như một "trận lũ trăm năm có một" và khẳng định chưa từng chứng kiến điều tương tự trong suốt 40 năm qua.

Trước Apple, nhiều công ty như Samsung, Microsoft, Sony và Dell đều đã tăng giá bán sản phẩm.

Dù thế nào, giới phân tích tin rằng đợt tăng giá iPhone "sẽ không đợi đến mùa thu". Nói cách khác, mặt bằng giá mới sẽ được thiết lập trước khi các mẫu iPhone 18 Pro ra mắt vào tháng 9.

(Theo Macrumors)