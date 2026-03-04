Tại các sự kiện diễn ra đồng thời ở New York, London và Thượng Hải, Apple đã chính thức công bố mẫu máy tính xách tay giá rẻ được đồn đoán từ lâu. Sản phẩm mang tên MacBook Neo, hoạt động dựa trên bộ vi xử lý A18 Pro từng được trang bị cho dòng iPhone 16 Pro.

Mẫu MacBook Neo mới của Apple. Ảnh: Tom's Guide

Với thiết bị giá rẻ này, Apple đang nhắm mục tiêu đến người dùng Chromebook và máy tính Windows phân khúc thấp, cũng như những khách hàng luôn muốn sở hữu MacBook nhưng e ngại về mức giá khó tiếp cận. Dù vẫn sử dụng chất liệu vỏ nhôm, hệ thống mới này mang đến hàng loạt tùy chọn màu sắc rực rỡ nhất trên một chiếc laptop của Apple kể từ thế hệ iBook G3 năm 1999. Cụ thể, sản phẩm sẽ lên kệ với các màu bạc, chàm, hồng phấn và cam chanh.

Về mặt phần cứng, MacBook Neo sở hữu màn hình Liquid Retina (màn hình tinh thể lỏng độ phân giải cao) kích thước 13 inch, 2 cổng USB-C, cụm loa đánh hướng ngang hỗ trợ công nghệ âm thanh Dolby Atmos và bàn di chuột đa điểm. Thiết bị cũng được tích hợp webcam 1080p cùng giắc cắm tai nghe 3.5mm. Các phiên bản có mức giá cao hơn sẽ được trang bị thêm cảm biến vân tay (Touch ID).

Apple xác nhận MacBook Neo sẽ có giá khởi điểm từ 599 USD và mang lại thời lượng sử dụng pin lên đến 16 giờ. Với giá này, MacBook Neo chính là mẫu laptop rẻ nhất trong lịch sử của Táo khuyết tính đến nay.

Trước đây, các dòng máy tính xách tay rẻ nhất của hãng như MacBook Air 11 inch thường có giá từ khoảng 899 USD đến 999 USD cho phiên bản tiêu chuẩn (không tính hàng tân trang hoặc các chương trình trợ giá riêng cho ngành giáo dục). Bằng việc đưa mức giá xuống còn 599 USD, Apple đã lần đầu tiên phá vỡ rào cản giá nghìn USD truyền thống của mình để đánh mạnh vào phân khúc máy tính phổ thông.

(Theo Tom's Guide)