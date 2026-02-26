Các tính năng bảo mật và công nghệ hiển thị trên Galaxy S26 Ultra của Samsung đang thu hút sự chú ý của ngành công nghệ thông tin và giới truyền thông quốc tế. Đặc biệt, công nghệ màn hình chống nhìn trộm Privacy Display, giúp bảo vệ quyền riêng tư bằng cách kiểm soát góc nhìn chỉ qua phần cứng mà không cần dán bảo vệ, được đánh giá tích cực.

Theo giới chuyên môn và báo chí nước ngoài ngày 26/2, công nghệ này trên Galaxy S26 Ultra đã thiết lập cột mốc mới về bảo mật điện thoại thông minh.

Đặc điểm của công nghệ này là giới hạn góc nhìn nghiêng bằng cách kiểm soát phương pháp khuếch tán ánh sáng phát ra từ các điểm ảnh trực tiếp ở cấp độ phần cứng. Ngay từ khâu thiết kế, tính năng này được tích hợp với độ chính xác cao, kết hợp cùng phần mềm nhằm ngăn chặn hiệu quả việc lộ màn hình ở nơi công cộng mà không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm xem của người dùng.

Giám đốc sản phẩm Charles Uptegrove cho biết Samsung mất 5 năm để phát triển công nghệ này. Tính năng còn có thể kéo dài tuổi thọ pin vì tắt các điểm ảnh đồng nghĩa cần ít năng lượng hơn.

Tờ báo kinh tế Mỹ The Wall Street Journal (WSJ) định nghĩa công nghệ này là "chiến thắng phần cứng" và nhấn mạnh "Apple nên sao chép công nghệ màn hình bảo mật mới của Samsung càng sớm càng tốt". WSJ thúc giục Apple nhanh chóng áp dụng, đồng thời lưu ý các tính năng chống nhìn trộm là công cụ trọng yếu để bảo vệ người dùng hiện đại.

Giới truyền thông cũng đưa ra nhiều đánh giá tích cực. Tổng biên tập PCMag, Eric Zeman, khen ngợi thiết bị sau khi trải nghiệm trực tiếp tại sự kiện: "Tôi ấn tượng với mức độ hoàn thiện phần cứng được trang bị trên mẫu Ultra". Trang Mashable giới thiệu chi tiết tính thực tiễn ở nơi công cộng: "Công nghệ kiểm soát góc nhìn bằng chính phần cứng mà không cần miếng dán chống nhìn trộm thật sự đáng kinh ngạc".

Truyền thông quốc tế dự đoán công nghệ bảo mật do Samsung giới thiệu sẽ trở thành tiêu chuẩn ngành trong tương lai.

"Màn hình chống nhìn trộm của Samsung sáng tạo đến mức ngay cả Apple cũng phải chú ý", trang Phone Arena bình luận. "Khả năng cao các công nghệ tương tự sẽ được áp dụng cho những sản phẩm của Apple như iPhone và MacBook trong tương lai".

Trang công nghệ T3 của Anh dự báo đây sẽ là "chức năng điện thoại thông minh được khao khát nhất năm 2026", đồng thời trích dẫn các tin đồn về việc Apple từng cân nhắc đưa công nghệ liên quan lên MacBook trong quá khứ và bày tỏ kỳ vọng về việc hãng sẽ tích hợp cho iPhone.

Trước đó, Samsung Electronics đã tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked 2026 tại San Francisco (Mỹ) vào ngày 25/2 (giờ địa phương) để trình làng dòng điện thoại AI thế hệ thứ ba, bao gồm Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra.

(Theo Maeil Business Newspaper)