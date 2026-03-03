Tuy nhiên, đúng như dự đoán của giới phân tích, MacBook Pro mới chủ yếu là bản nâng cấp tập trung vào sức mạnh phần cứng, đặc biệt hướng đến trí tuệ nhân tạo, hơn là một cuộc “lột xác” toàn diện.

Đặt trước MacBook Pro M5 Pro và M5 Max bắt đầu từ ngày 4/3. Ảnh: Apple

Trước đó, khi chip M5 trình làng vào tháng 10/2025, Apple chỉ trang bị cho MacBook Pro 14 inch bản tiêu chuẩn, iPad Pro và Apple Vision Pro.

Năm 2024, hãng từng phát hành đồng thời M4, M4 Pro và M4 Max, do đó việc chia nhỏ chu kỳ ra mắt năm nay được xem là bước quay lại chiến lược trước đây.

Lần này, M5 Pro và M5 Max xuất hiện trên các phiên bản MacBook Pro 14 inch cao cấp và 16 inch. Người dùng vẫn có hai lựa chọn màu quen thuộc là đen không gian và bạc.

Thiết kế vật lý, kích thước cũng như mức giá gần như không thay đổi. Đây là kiểu nâng cấp “chip bump” truyền thống, tăng sức mạnh xử lý nhưng giữ nguyên ngoại hình.

Sức mạnh mới từ M5 Pro và M5 Max

Việc lựa chọn các phiên bản M5 Pro và M5 Max đồng nghĩa người dùng được trang bị chipset mạnh hơn cùng cổng Thunderbolt 5, trong khi MagSafe 3 tiếp tục được duy trì.

M5 Pro khởi điểm với CPU 15 lõi và GPU 16 lõi. Các ước tính ban đầu cho thấy điểm đơn nhân khoảng 4.300, đa nhân khoảng 32.400 và điểm đồ họa Metal vào khoảng 146.000.

Cấu hình tiêu chuẩn đi kèm 24GB RAM và 1TB SSD, có thể nâng cấp tối đa lên CPU 18 lõi, GPU 20 lõi, 64GB RAM và 4TB lưu trữ.

Trong khi đó, M5 Max trên MacBook Pro 14 inch bắt đầu với CPU 18 lõi, GPU 20 lõi, 24GB RAM và 2TB SSD.

Ở cấu hình cao nhất của bản 16 inch, người dùng có thể sở hữu GPU 40 lõi, RAM lên đến 128GB và 8TB lưu trữ.

Đáng chú ý, Apple thay đổi cách phân loại lõi xử lý. Thay vì chia thành lõi hiệu năng và lõi tiết kiệm điện như trước, hãng giới thiệu “super core” và lõi hiệu năng, không còn lõi tiết kiệm điện truyền thống.

Theo ước tính, M5 Max đạt khoảng 4.500 điểm đơn nhân, 32.400 điểm đa nhân và 250.000 điểm Metal, dù kết quả thực tế sẽ còn phải chờ các bài thử nghiệm độc lập.

Giữa làn sóng AI bùng nổ, Apple nhấn mạnh khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo của thế hệ chip mới. Neural Engine được tăng tốc đáng kể, kết hợp cùng các Neural Accelerator tích hợp trong từng lõi GPU.

Theo công bố, hiệu năng AI có thể cao gấp bốn lần so với thế hệ M4 và nhanh gấp tám lần so với các phiên bản M1 đầu tiên. Băng thông bộ nhớ trên bản Pro đạt 307GB/s, còn M5 Max đạt 460GB/s hoặc 614GB/s tùy cấu hình GPU.

Ổ SSD cũng được cải thiện mạnh, với tốc độ đọc/ghi nhanh gấp đôi so với thế hệ M4, đạt mức tối đa khoảng 14,5GB/s. Kết nối không dây cũng được nâng cấp nhờ chip N1 do Apple phát triển, hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth 6.

Hình ảnh cận cảnh MacBook Pro M5 Pro và M5 Max mới. Ảnh: Apple

Bên ngoài lớp vỏ quen thuộc, phần lớn các thành phần còn lại vẫn giữ nguyên. Màn hình Liquid Retina XDR mini-LED 14,2 inch và 16,2 inch tiếp tục duy trì độ phân giải lần lượt 3.024 x 1.964 và 3.456 x 2.234 pixel. Độ sáng tối đa 1.600 nit, công nghệ True Tone, ProMotion 120Hz và dải màu P3 vẫn hiện diện.

Hệ thống âm thanh gồm sáu loa với woofer khử lực, jack tai nghe 3,5mm hỗ trợ tai nghe trở kháng cao. Cụm ba micro có tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu cao cùng camera 12MP Center Stage hỗ trợ Desk View tiếp tục được giữ lại.

Thời lượng pin không thay đổi: 14 giờ duyệt web với bản 14 inch và 16 giờ với bản 16 inch.

Giá bán và thời điểm lên kệ

MacBook Pro 14 inch dùng M5 Pro có giá khởi điểm 2.199 USD, trong khi bản 16 inch bắt đầu từ 2.699 USD. Nếu chọn M5 Max, giá khởi điểm của bản 14 inch tăng lên 3.599 USD và bản 16 inch lên 3.899 USD.

Khách hàng có thể đặt trước từ ngày 4/3 và máy sẽ bắt đầu giao hàng từ ngày 11/3.

Tại Việt Nam, MacBook Pro 14 inch dùng chip M5 Pro có giá khởi điểm 59,99 triệu đồng, M5 Max từ 97,99 triệu đồng.

Trong khi đó, bản MacBook Pro 16 inch dùng chip M5 Pro giá từ 72,99 triệu đồng và bản dùng chip M5 Max từ 104,99 triệu đồng.

Giá cho học sinh, sinh viên, người làm trong ngành giáo dục tương ứng là 55,909 triệu đồng; 89,829 triệu đồng; 67,589 triệu đồng và 96,919 triệu đồng.

Tổng thể, thế hệ MacBook Pro M5 Pro và M5 Max là bước nâng cấp tập trung vào hiệu năng, đặc biệt phục vụ xu hướng AI đang tăng tốc mạnh mẽ.

Tuy nhiên, với thiết kế và trải nghiệm gần như không đổi, đây là lựa chọn dành cho những ai cần sức mạnh xử lý cao nhất hơn là mong chờ một cuộc cách mạng về hình thức.