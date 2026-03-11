Nhân kỷ niệm 100 năm di sản nhiếp ảnh Leica, ngày 28/2 vừa qua, Leica đã kết hợp cùng Xiaomi giới thiệu LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi, với cụm camera tròn đặc trưng và dấu chấm đỏ biểu tượng mang đậm dấu ấn di sản Leica.

LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi.

LEICA LEITZPHONE được bán với giá gần 50 triệu đồng, nhưng hiện tại trên các hệ thống bán lẻ trong nước có niêm yết bán sản phẩm này đã không còn hàng.

Một nguồn tin từ Xiaomi Việt Nam cho biết, do đây là phiên bản đặc biệt nên sản phẩm này không được phân bổ nhiều tại thị trường trong nước, vì thế hàng nhập về đợt đầu đã được bán hết.

Người dùng Việt Nam muốn mua chiếc máy này sẽ phải đợi thêm hàng về trong đợt tới.

Cụm camera tròn đặc trưng và dấu chấm đỏ biểu tượng mang đậm dấu ấn của Leica.

Điểm nhấn nổi bật của chiếc LEICA LEITZPHONE nằm ở Leica Camera Ring, vòng điều khiển vật lý tích hợp quanh cụm camera, cho phép người dùng xoay để kích hoạt nhanh camera hoặc điều chỉnh các thông số như EV, tốc độ màn trập và hiệu ứng hình ảnh một cách trực quan.

Máy và phụ kiện đi kèm đều có logo Leica.

Thiết bị còn tích hợp chế độ Leica Essential với hai phong cách Leica M3 và Leica M9 được tái tạo dựa trên dữ liệu hình ảnh thực tế, mô phỏng đặc tính tương phản, sắc độ và chất ảnh đặc trưng của Leica.

LEICA LEITZPHONE sở hữu hệ thống camera đỉnh cao với ống kính chính 50MP (cảm biến 1-inch, f/1.67, OIS), telephoto 200MP và góc siêu rộng 50MP. Camera selfie phía trước có độ phân giải 50MP.

Máy sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5. Màn hình OLED 6,9 inch, đạt chuẩn chống nước IP68; được trang bị pin dung lượng 6.000 mAh, RAM 16GB và 1TB bộ nhớ trong.