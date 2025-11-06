Theo nguồn tin của Bloomberg, Apple đã trải qua giai đoạn đánh giá kéo dài trước khi quyết định chọn Google. Thỏa thuận này sẽ giúp Apple tận dụng sức mạnh AI vượt trội của Google, trong khi vẫn duy trì quyền kiểm soát dữ liệu người dùng trên máy chủ Private Cloud Compute của riêng mình.

Dùng thử Apple Intelligence trên iPhone. Ảnh: Bloomberg

Nguồn tin cho biết Apple từng cân nhắc nhiều lựa chọn khác như ChatGPT và Anthropic Claude nhưng cuối cùng chọn Gemini vì hiệu năng và độ ổn định vượt trội. Mô hình này mạnh gấp gần 8 lần so với mô hình 150 tỷ tham số hiện dùng cho Apple Intelligence - hệ thống AI của Apple.

Dự án Siri mới, có tên mã Linwood, nằm trong chương trình nội bộ Glenwood do hai lãnh đạo chủ chốt - Phó chủ tịch cấp cao phụ trách phần mềm Craig Federighi và "cha đẻ" Vision Pro Mike Rockwell - dẫn dắt. Theo thỏa thuận, Gemini sẽ đảm nhiệm các chức năng tóm tắt và lập kế hoạch của Siri để chatbot có thể hiểu ngữ cảnh và xử lý các yêu cầu phức tạp hơn.

Một phần Siri vẫn sẽ chạy trên các mô hình nội bộ của Apple, nhằm đảm bảo tính bảo mật và kiểm soát dữ liệu. Apple cũng đã phân bổ sẵn phần cứng máy chủ AI để hỗ trợ hoạt động của mô hình Gemini.

Dù có quy mô lớn, thỏa thuận này sẽ không được quảng bá rộng rãi. Google chỉ đóng vai trò nhà cung cấp công nghệ hậu trường, khác với thỏa thuận trình duyệt Safari - nơi Google được công khai làm công cụ tìm kiếm mặc định.

Bloomberg đánh giá thỏa thuận với Google là bước đi chiến lược, đồng thời ngầm thừa nhận "táo khuyết" đang tụt lại trong cuộc đua AI toàn cầu. Dù vậy, hãng không có ý định phụ thuộc lâu dài vào Gemini. Đội ngũ phát triển AI của Apple đang xây dựng một mô hình nội bộ quy mô 1 nghìn tỷ tham số, kỳ vọng đạt chất lượng tương đương Gemini trong năm tới.

Tuy nhiên, Google vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) với Gemini 2.5 Pro, khiến việc bắt kịp trở nên khó khăn.

Apple cũng đang tìm cách triển khai Siri và Apple Intelligence tại Trung Quốc, nhưng do lệnh cấm Google, phiên bản Siri tại đây sẽ dùng mô hình nội bộ của hãng kết hợp bộ lọc AI do Alibaba phát triển để tuân thủ quy định nội dung. Bloomberg cho biết công ty cũng đang xem xét hợp tác với Baidu cho các sản phẩm AI trong khu vực.

(Theo Bloomberg)