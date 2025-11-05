Sau khi ra mắt Sora trên iPhone, OpenAI đã phát hành ứng dụng cho Android tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Người dùng chỉ cần nhập mô tả nội dung mong muốn, Sora sẽ tự động tạo một video hoàn chỉnh với chuyển động, bối cảnh và âm thanh sống động.

Người dùng Android tại Việt Nam đã có thể tải về ứng dụng Sora. Ảnh: Du Lam

Ứng dụng hỗ trợ nhiều phong cách khác nhau - từ phim điện ảnh, hoạt hình đến hiện thực - và có tính năng “cameo”, cho phép người dùng thêm hình ảnh của chính mình hoặc bạn bè vào video.

Nhờ đó, ai cũng có thể tạo clip ngắn, video kể chuyện hoặc cảnh tưởng tượng mà không cần kỹ năng dựng phim chuyên nghiệp.

Khi có mặt trên iOS, Sora ghi nhận hơn một triệu lượt tải chỉ trong chưa đầy một tuần. Phiên bản Android được kỳ vọng sẽ giúp OpenAI tiếp cận thêm hàng triệu người dùng mới, đưa công nghệ tạo video bằng văn bản đến gần hơn với đại chúng.

Tuy nhiên, sự phổ biến nhanh chóng của Sora cũng làm dấy lên lo ngại về deepfake, tin giả và quyền sở hữu nội dung.

OpenAI cho biết hãng đã triển khai các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn lạm dụng và đang tiếp tục phát triển công cụ phát hiện video giả mạo.

Dù còn nhiều tranh cãi, Sora đang trở thành sân chơi sáng tạo cho người dùng toàn cầu, từ làm phim ngắn, video âm nhạc đến meme vui.

Với OpenAI, việc mở rộng sang Android là bước tiến lớn trong mục tiêu phổ cập công cụ AI sáng tạo.

Sora cho thấy tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ AI video, khi những gì từng đòi hỏi phần mềm chuyên dụng và hàng giờ chỉnh sửa, giờ có thể thực hiện trong vài phút chỉ bằng vài dòng mô tả.

