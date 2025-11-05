Dòng Oppo Find X9 Pro và Xiaomi 17 Pro Max được trang bị viên pin 7.500 mAh, lớn hơn khoảng 50% so với pin trên iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra.

Dù sử dụng viên pin khủng, Oppo Find X9 vẫn có vẻ ngoài mảnh mai. Ảnh: PhoneArena

Kết quả thử nghiệm cho thấy các mẫu điện thoại này không chỉ ấn tượng về thông số mà còn thể hiện rõ trong thực tế.

Theo bài kiểm tra duyệt web, Oppo Find X9 Pro đạt khoảng 25 giờ sử dụng, cao hơn 25% so với các flagship như iPhone, Galaxy hay Pixel.

Với phát video YouTube, thời lượng tăng gần 45%. Dù không tương đương 50% như dung lượng pin, nó đủ để tạo nên sự khác biệt rõ rệt: người dùng có thể sử dụng máy liên tục hai ngày, thậm chí ba ngày nếu dùng tiết kiệm.

Điều này tạo nên thay đổi lớn trong thói quen sử dụng: người dùng không còn cần sạc qua đêm, thậm chí có thể bỏ qua bộ sạc khi đi công tác ngắn ngày.

Đây là mức độ tiện lợi mà các flagship hiện nay của Apple và Samsung chưa đạt được.

Bảng so sánh dung lượng và thời gian sử dụng của các mẫu điện thoại Oppo, Apple, Samsung, Google. Nguồn: PhoneArena

Trong vài năm qua, tốc độ cải tiến ở những lĩnh vực từng là lý do thuyết phục người dùng nâng cấp như camera hay hiệu năng đã chững lại.

iPhone 17 giới thiệu các tính năng như ProRes RAW hay Genlock, vốn chỉ phục vụ nhóm người dùng chuyên biệt.

Trong khi đó, Galaxy S và Ultra vẫn duy trì cảm biến cũ, chất lượng ảnh gần như không đổi.

Khi các yếu tố truyền thống không còn tạo ra khác biệt, thời lượng pin trở thành thước đo mới cho trải nghiệm thực tế.

Với sự ra đời của công nghệ pin xếp lớp, anode silicon-carbon và quản lý điện năng bằng AI, việc tăng dung lượng mà không làm máy dày hơn đã trở nên khả thi.

Cả Apple và Samsung đều đủ năng lực kỹ thuật và tài chính để dẫn đầu xu hướng này, song lại tỏ ra chậm chạp trong việc cải tiến.

PhoneArena đánh giá, sự thận trọng, vốn từng được xem là bảo đảm an toàn, nay dần bị nhìn nhận như biểu hiện của sự trì trệ.

Trong khi các đối thủ Trung Quốc mang lại pin lớn hơn 50%, sạc nhanh hơn và thiết kế tương đương, khái niệm “điện thoại cao cấp” dần mất đi sức nặng.

Hiện hai tập đoàn vẫn được bảo vệ bởi các rào cản thương mại và quy định. Nhiều thương hiệu Trung Quốc vẫn bị hạn chế hoạt động tại Mỹ và châu Âu do lo ngại an ninh và chính trị song lợi thế này chỉ mang tính tạm thời.

Công nghệ và trải nghiệm vượt trội có xu hướng lan tỏa qua các kênh truyền thông, xách tay hoặc đánh giá trực tuyến.

Khi người dùng ở Mỹ xem một video cho thấy điện thoại của Xiaomi có thể hoạt động hai ngày chỉ với một lần sạc, câu hỏi tự nhiên sẽ xuất hiện: “Vì sao chiếc iPhone 1.200 USD của tôi không làm được điều đó?”.

Áp lực so sánh này từng khiến Apple và Samsung phải cải thiện mạnh mẽ camera sau khi Huawei dẫn đầu về chụp đêm và zoom quang học.

Giờ đây, cuộc đua mới đã chuyển sang pin và sạc nhanh - yếu tố có thể định hình lại toàn bộ cuộc cạnh tranh trong ngành smartphone.

(Theo PhoneArena)