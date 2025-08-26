Dù mọi sự chú ý đang hướng về sự kiện iPhone 17 diễn ra vào tháng tới, đừng quên rằng Apple có thể sẽ chính thức tham gia thị trường điện thoại gập vào năm 2026 với mẫu iPhone Fold được đồn đoán từ lâu.

Theo Bloomberg, Apple đã vạch ra lộ trình 3 năm để “tái phát minh” dòng iPhone, trong đó iPhone Air sẽ mở màn.

Đây là mẫu iPhone siêu mỏng mới nhằm cạnh tranh trực tiếp với Samsung Galaxy S25 Edge, đồng thời thay thế phiên bản iPhone Plus.

iPhone Air cũng sẽ là thiết bị đầu tiên của Apple trang bị modem do chính hãng phát triển - chip C1, vốn ra mắt lần đầu cùng iPhone 16e.

2026: iPhone gập đầu tiên

Cú “chuyển mình” lớn hơn được kỳ vọng diễn ra vào năm sau, khi Apple tung ra iPhone gập đầu tiên, có thể mang tên iPhone Flip hoặc iPhone Fold.

Máy sẽ mở ra theo dạng cuốn sổ với màn hình bên trong lớn, tương tự Samsung Galaxy Z Flip 7 hay Google Pixel 9 Pro Fold.

Phác họa iPhone Fold của cộng đồng mạng. Ảnh: EverythingApplePro

Theo Bloomberg, máy sẽ có cụm 4 camera: một camera ở màn hình ngoài, một bên trong và hai camera phía sau. Dù chưa rõ thông số cụ thể, camera chính mặt sau nhiều khả năng có độ phân giải cao hơn camera selfie, còn ống kính phụ có thể là góc siêu rộng hoặc tele.

Thiết kế này giúp iPhone gập vẫn có thể sử dụng như iPhone thông thường ở cả hai trạng thái mở hoặc đóng.

Giống như iPhone Air, mẫu iPhone gập cũng sẽ loại bỏ khe SIM vật lý, thay vào đó là modem C1 tích hợp. Đáng chú ý, máy sẽ quay lại với cảm biến vân tay Touch ID thay vì Face ID.

Lý do chính là để tối ưu độ mỏng: khi gập lại, máy dày khoảng 9 – 9,5 mm, còn khi mở ra chỉ còn 4,5 – 4,8 mm, theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo.

Với kích thước này, hệ thống TrueDepth cho Face ID sẽ quá cồng kềnh, trong khi Touch ID lại gọn nhẹ hơn nhiều.

Với vị thế tiên phong, iPhone gập chắc chắn gây chú ý, nhưng việc người dùng có lựa chọn nó thay cho iPhone truyền thống hay không sẽ phụ thuộc rất lớn vào giá bán.

Hiện tại, điện thoại gập Android vẫn ở mức giá cao: Galaxy Z Flip 7 khởi điểm 1.099 USD, còn các mẫu cao cấp khác có thể gần 2.000 USD.

Ngay cả bản Galaxy Flip 7 SE “giá rẻ” cũng từ 899 USD. Với truyền thống định giá của Apple, iPhone gập khó lòng rẻ hơn.

Bloomberg cho rằng mẫu đầu tiên sẽ chỉ có hai màu đen và trắng, sản xuất hàng loạt từ đầu năm 2026 và ra mắt vào mùa thu.

2027: Thiết kế iPhone kỷ niệm 20 năm

Apple còn chuẩn bị một cuộc đại tu thiết kế vào năm 2027 để kỷ niệm sinh nhật 20 năm của iPhone. Hãng sẽ từ bỏ phong cách góc vuông (tồn tại từ iPhone 12 năm 2020) và chuyển sang cạnh kính bo cong.

Thiết kế mới này ăn khớp với Liquid Glass interface trong iOS 26 - giao diện với các cạnh bo tròn, hiệu ứng trong suốt và lớp màu mờ ảo, khiến các yếu tố trên màn hình trông như được phủ dưới một lớp kính trong.

“Năm 2025 sẽ không phải là cuộc cách mạng, nhưng sẽ đặt nền móng cho những thay đổi lớn trong 2026 và 2027 - một giai đoạn cực kỳ đáng chờ đợi với iFan”, Bloomberg kết luận.

(Theo Tom’s Guide)