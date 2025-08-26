iPhone 17 Air được cho là chỉ mỏng 5,5 mm, với trọng lượng khoảng 145g. Để làm được điều đó mà vẫn đủ hiệu năng, Apple phải tối ưu hóa không chỉ về ngoại hình, mà còn cả phần cứng bên trong, đặc biệt là chip xử lý. Vậy chip nào sẽ phù hợp nhất cho mẫu iPhone có kiểu dáng “mỏng kỷ lục”?

Một concept iPhone 17 Air. Ảnh: Technizo Concept

Chip A19 Pro “bớt lõi”

Theo các rò rỉ mới nhất, iPhone 17 Air sẽ sử dụng chip A19 Pro được sản xuất trên tiến trình 3nm của TSMC, nhưng với GPU 5 lõi thay vì 6 lõi như trên iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.

Điều này giúp giảm nhiệt lượng phát sinh, tối ưu hóa không gian bên trong thiết bị mỏng, đồng thời tiết kiệm pin – yếu tố quan trọng khi pin của mẫu máy này chỉ khoảng 2.800-3.000mAh.

GSMArena và CNET nhấn mạnh, chip A19 Pro sẽ hỗ trợ Apple Intelligence tiên tiến, bao gồm AI xử lý hình ảnh và trợ lý Siri nâng cao, mà không làm tăng độ dày máy. Còn theo MacRumors, biến thể này là "gần-Pro", giúp cân bằng hiệu suất với máy có trọng lượng chỉ khoảng 145g và màn hình OLED 6,6 inch 120Hz, phù hợp cho người dùng ưu tiên tính di động.

Lý do Apple chọn A19 Pro biến thể nằm ở việc tối ưu hóa cho thiết kế mỏng nhẹ. Theo PhoneArena, việc giảm một lõi GPU giúp kiểm soát nhiệt tốt hơn, tránh tình trạng nóng máy thường gặp ở các chip mạnh mẽ, đồng thời kết hợp với công nghệ pin silicon-anode để tăng mật độ năng lượng mà không cần pin lớn hơn.

Mặt khác, một thiết bị siêu nhẹ sẽ hướng đến người dùng chủ yếu lướt web, chat, chụp ảnh đơn giản, GPU ít hơn cũng đủ nhu cầu. Trên Reddit, nhiều nhận xét cho rằng người mua iPhone 17 Air sẽ “không quan tâm GPU mạnh hơn 1 lõi” vì mục tiêu là sự nhỏ gọn hơn là gaming cấu hình khủng.

Ở góc độ tối ưu, Apple có thể dùng chip A19 Pro có khiếm khuyết GPU (chỉ 5 lõi), vừa tận dụng chip chưa Pro hoàn toàn, vừa phù hợp hiệu năng. Đây là giải pháp thông minh từ góc nhìn sản xuất.

Nhà phân tích uy tín Ming-Chi Kuo từ TF International Securities nhận định: "Chip A19 Pro với GPU giảm là lựa chọn thông minh cho iPhone 17 Air, giúp duy trì hiệu suất cao trong thân máy mỏng, nhưng có thể hy sinh một phần đồ họa so với Pro models".

Tương tự, Ross Young, CEO Display Supply Chain Consultants, đánh giá trên Tom's Guide: "Thiết kế mỏng đòi hỏi chip tối ưu hóa năng lượng, và A19 Pro sẽ là chìa khóa để Apple cạnh tranh với các đối thủ Android mỏng nhẹ như Samsung Galaxy S25 Edge".

Một số nguồn cũ hơn từ Gadgets 360 và IndiaTodayTech từng đề cập đến chip A18 cho iPhone 17 Air, nhưng các cập nhật gần đây từ MacWorld và WhatHiFi thống nhất với A19 Pro, nhấn mạnh tiến trình 3nm N3P cho tốc độ nhanh hơn 15% và tiết kiệm pin 20% so với A18, kết hợp iOS 26 để quản lý năng lượng thích ứng.

Điểm yếu chí tử: Thời lượng pin?

A19 Pro là chip mới nhất của Apple, dùng tiến trình N3P của TSMC, được trang bị CPU mạnh, GPU 6 lõi và RAM đến 12 GB trên mẫu Pro; đây là chip ưu việt so với A18/A18 Pro.

Nếu Air sử dụng phiên bản Pro với GPU 5 lõi, nó vẫn mạnh hơn A19 chuẩn (5 lõi thường). Điều này đồng nghĩa chiếc máy mỏng vẫn có hiệu năng vượt trội iPhone 17 thông thường, chỉ kém Pro chút ít, đủ cho các tác vụ hàng ngày: AI on-device, chụp ảnh, đa nhiệm.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo rủi ro với mẫu máy mới 17 Air siêu mỏng. Theo CNET, pin nhỏ có thể ảnh hưởng đến thời lượng sử dụng, dù chip A19 Pro được tối ưu hóa.

Mark Gurman từ Bloomberg cho rằng: "Apple đang đánh cược vào A19 Pro để làm nên sự khác biệt cho iPhone 17 Air, nhưng nếu không cải thiện pin, mẫu này có thể gặp số phận như iPhone Mini". Times of India nhấn mạnh, chip này sẽ hỗ trợ modem Apple tự thiết kế với tốc độ 5G lên đến 4Gb/s, nhưng vẫn kém Qualcomm, đòi hỏi tối ưu hóa thêm để phù hợp với thân máy mỏng.

Xem video concept iPhone 17 Air siêu mỏng. (Nguồn: Technizo Concept)

Tổng thể, chip A19 Pro biến thể được xem là giải pháp tối ưu cho iPhone 17 Air, giúp cân bằng mỏng nhẹ với hiệu suất. Với giá dự kiến 899-1.099 USD, mẫu này sẽ cạnh tranh khốc liệt ở thị trường Việt Nam, nơi nhu cầu smartphone mỏng tăng 20% hàng năm. Sự kiện ngày 9/9/2025 sẽ làm rõ liệu Apple có thành công với chiến lược này hay không.

Apple rõ ràng đang khéo léo tạo ra một iPhone mỏng nhất từ trước đến nay mà vẫn đủ mạnh - điều không nhiều hãng làm được. iPhone 17 Air có thể sẽ là minh chứng cho triết lý phần cứng “tối ưu từng milimet” trong kỷ nguyên AI và thiết kế công nghiệp.

Theo tin tức rò rỉ, Apple sẽ công bố dòng iPhone 17 vào ngày 9/9, với ngày mở bán tiềm năng là 19/9. Bốn mẫu iPhone mới năm nay bao gồm: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Air siêu mỏng.

(Theo PhoneArena, GSMArena, CNET)