Foxconn đưa ra mức lương cao hơn cùng tiền thưởng hấp dẫn để thu hút công nhân dây chuyền lắp ráp trong giai đoạn cao điểm, trước thềm ra mắt iPhone 17 dự kiến vào tháng 9 tới đây.

Tại nhà máy Trịnh Châu, nơi được mệnh danh là “thành phố iPhone” và đóng góp khoảng 60% tổng kim ngạch thương mại của tỉnh Hà Nam, mức thưởng ba tháng cho công nhân đã tăng gấp đôi. Một thông báo tuyển dụng trên WeChat cho biết, lao động làm việc đủ ba tháng sẽ được nhận khoản thưởng lên tới 8.000 NDT (211 triệu đồng), cao hơn nhiều so với mức 4.500 NDT hồi đầu tháng 7.

Lễ ra mắt iPhone 16 hồi tháng 9/2024. Ảnh: Bloomberg

Không chỉ vậy, mức lương theo giờ cũng được điều chỉnh liên tục: từ 23,5 NDT đầu tháng 7, lên 24 NDT giữa tháng, 25 NDT cuối tháng, rồi 27 NDT đầu tháng 8. Hiện mức lương đã đạt 28 NDT/giờ (740.000 đồng).

Tại Thâm Quyến, trung tâm công nghệ ở Quảng Đông, bộ phận sản xuất điện thoại thông minh của Foxconn đang trả 26 NDT/giờ cho công nhân hợp đồng, áp dụng đến hết ngày 30/11. Trong khi đó, cùng nhà máy, các dây chuyền sản xuất tai nghe Bluetooth chỉ trả 22 NDT/giờ.

Fang Siming, Phó Giám đốc nhân sự Foxconn tại Trịnh Châu, chia sẻ với tờ Securities Times rằng công ty đang trong mùa tuyển dụng cao điểm từ tháng 7 và sẽ tiếp tục “tăng cường nỗ lực tuyển dụng trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu sản xuất”.

Foxconn từng trải qua những biến động lớn vào cuối năm 2022, khi hàng nghìn công nhân tại Trịnh Châu bỏ trốn vì lo ngại các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt chống Covid-19. Sự cố khiến Apple bị gián đoạn nguồn cung iPhone toàn cầu.

Để giữ ổn định sản xuất khi đó, Foxconn từng phải đưa ra mức thưởng ba tháng lên tới 10.000 NDT và nâng lương giờ lên 31 NDT vào cuối tháng 8/2022.

Những biến cố này là lý do Apple đẩy mạnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đặc biệt tại Ấn Độ.

Trước đó, theo Bloomberg, lần đầu tiên toàn bộ bốn mẫu iPhone 17, bao gồm cả phiên bản Pro cao cấp, sẽ được lắp ráp tại các nhà máy ở Ấn Độ, do Foxconn và tập đoàn Tata vận hành.

Sự chuyển dịch này nhanh chóng mang lại kết quả. Tháng 4 vừa qua, lượng iPhone xuất khẩu từ Ấn Độ sang Mỹ tăng tới 76% so với cùng kỳ, đạt khoảng 3 triệu chiếc. Trong khi đó, lượng xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ giảm 76%, chỉ còn 900.000 chiếc, theo số liệu của Canalys được CNBC trích dẫn.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đe dọa áp thuế nhập khẩu từ Trung Quốc lên tới 145%, tạo thêm áp lực cho Apple phải cân bằng lại chiến lược sản xuất.

Apple và Foxconn chưa đưa ra bình luận, trong khi Tata từ chối trả lời.

(Theo Securities Times, Bloomberg)