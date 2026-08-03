Về tài chính và doanh thu, khi Tim Cook nhậm chức CEO vào năm 2011, tổng doanh thu cả năm của Apple chỉ là 108 tỷ USD. Riêng trong quý 3/2026, hãng đã đạt doanh thu 109,4 tỷ USD, nghĩa là chỉ mất một quý để vượt qua toàn bộ doanh thu của cả năm 2011.

Tính riêng năm tài chính 2025, con số này đã chạm mốc 416 tỷ USD. Trong đó, doanh thu từ iPhone tăng từ 47 tỷ USD vào năm 2011 lên 54,3 tỷ USD trong quý gần nhất.

Bên cạnh đó, Tim Cook đã khởi động chương trình cổ tức hàng quý vào năm 2012 và mua lại cổ phiếu quỹ, đưa tổng số tiền trả lại cho cổ đông vượt ngưỡng một nghìn tỷ USD.

CEO Apple Tim Cook. Ảnh: Apple

Sự bùng nổ của Apple còn thể hiện qua giá trị thị trường và hệ thống thiết bị. Giá cổ phiếu Apple đã tăng khoảng 23 lần kể từ khi Cook nhậm chức vào tháng 8/2011, mở phiên ở mức 304,81 USD. Trong nhiệm kỳ của ông, Apple liên tiếp lập kỷ lục khi là công ty đầu tiên trên thế giới chạm các mốc vốn hóa 1 nghìn tỷ USD vào năm 2018, 2 nghìn tỷ USD vào năm 2020, 3 nghìn tỷ USD vào năm 2022, đạt 4 nghìn tỷ USD vào tháng 10/2025 và từng cán mốc 5 nghìn tỷ USD vào tuần trước, trước khi dao động quanh mức 4,5 nghìn tỷ USD.

Về số lượng thiết bị, Apple hiện có hơn 2,5 tỷ thiết bị đang hoạt động trên toàn cầu, tăng mạnh so với mốc một tỷ thiết bị vào năm 2016.

Mảng dịch vụ của hãng cũng chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc, tăng từ 9,4 tỷ USD trong năm 2011 lên 30,7 tỷ USD trong quý 3/2026 và đạt 109 tỷ USD trong cả năm tài chính 2025, với tổng số lượt đăng ký hiện lên tới 1,5 tỷ.

Hàng loạt dịch vụ cốt lõi đã ra đời dưới thời Cook bao gồm Apple Pay, Apple Cash, Apple Card, Apple Music, Apple News, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+, iCloud+, cùng các hình thức quảng cáo trên App Store và Maps.

Về phần cứng, Apple đã cho ra mắt nhiều dòng sản phẩm mang tính biểu tượng định hình tương lai của hãng như: Apple Watch, AirPods, chip xử lý Apple Silicon độc quyền, kính thực tế hỗn hợp Vision Pro, các dòng iPhone mới, dòng loa thông minh HomePod và máy tính xách tay MacBook Neo.

Bước chuyển giao quyền lực đánh dấu một chương mới cho Apple khi John Ternus, người gia nhập tập đoàn từ năm 2001 và giữ chức Phó chủ tịch Cấp cao về Kỹ thuật Phần cứng từ năm 2021, chính thức trở thành CEO vào ngày 1/9 tới đây. Trong khi đó, Tim Cook sẽ chuyển sang đảm nhận vị trí Chủ tịch điều hành để tiếp tục hỗ trợ công ty làm việc với các nhà hoạch định chính sách và giải quyết những áp lực pháp lý.

(Theo Macrumors)