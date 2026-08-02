Chi phí sản xuất chip tiên tiến cùng giá bộ nhớ tăng mạnh đang tạo áp lực đáng kể lên biên lợi nhuận của hãng, làm dấy lên khả năng iPhone 18 Pro Max sẽ trở thành mẫu iPhone đắt nhất từ trước đến nay đối với nhiều thị trường (không tính đến mẫu iPhone màn hình gập).

Dự đoán những phiên bản màu của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Việc giá iPhone tăng không còn là điều quá bất ngờ. Chính CEO Apple Tim Cook trước đó đã thừa nhận rằng công ty đang phải đối mặt với áp lực chi phí ngày càng lớn. Điều khiến giới công nghệ và người tiêu dùng quan tâm lúc này không còn là việc iPhone có tăng giá hay không, mà là mức tăng sẽ lớn đến đâu.

Theo những thông tin rò rỉ mới nhất từ các nguồn tin trong chuỗi cung ứng, iPhone 18 Pro Max có thể chứng kiến một đợt tăng giá đáng kể khi chính thức ra mắt. Nếu các dự đoán trở thành hiện thực, đây sẽ là một trong những lần điều chỉnh giá mạnh nhất của Apple đối với dòng iPhone Pro Max.

Tin đồn iPhone 18 Pro Max có giá hơn 1.600 USD

Nguồn tin rò rỉ nổi tiếng tại Trung Quốc mang tên Smart Pikachu cho biết iPhone 18 Pro Max có thể được Apple niêm yết với mức giá khoảng 11.000 nhân dân tệ tại thị trường Trung Quốc.

Quy đổi theo tỷ giá hiện nay, con số này tương đương khoảng 1.625 USD, trước khi cộng các khoản thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và những chi phí phân phối khác.

Nếu điều này xảy ra, giá khởi điểm của mẫu máy mới sẽ cao hơn khoảng 400 USD tại nhiều thị trường so với mức giá mở bán của iPhone 17 Pro Max tại Mỹ.

Dù vậy, giới phân tích cũng lưu ý rằng đây vẫn chỉ là những thông tin rò rỉ và chưa được Apple xác nhận. Người dùng cần thận trọng khi tiếp cận các dự đoán về giá bán trước thời điểm hãng công bố chính thức.

iPhone Ultra màn hình gập còn có thể đắt hơn nhiều

Không chỉ iPhone 18 Pro Max, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple cũng được dự đoán sẽ sở hữu mức giá rất cao.

Theo nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo, thiết bị được cho là sẽ mang tên iPhone Ultra có thể được Apple bán với giá lên tới 2.500 USD, trở thành mẫu iPhone đắt nhất trong lịch sử Apple.

Mức giá này phản ánh chiến lược đưa iPhone Ultra trở thành dòng sản phẩm siêu cao cấp, cạnh tranh trực tiếp với những smartphone màn hình gập đắt tiền nhất trên thị trường hiện nay.

Chip A20 Pro và giá bộ nhớ leo thang là nguyên nhân chính

Theo các báo cáo từ chuỗi cung ứng, có hai yếu tố lớn đang khiến Apple phải cân nhắc tăng giá thế hệ iPhone mới.

Đầu tiên là bộ vi xử lý A20 Pro. Con chip này được cho là sẽ chuyển sang quy trình sản xuất 2nm tiên tiến của TSMC. Đây là công nghệ bán dẫn hiện đại hơn đáng kể so với thế hệ trước nhưng cũng đi kèm chi phí sản xuất cao hơn.

iPhone Ultra có thể được Apple bán với giá lên tới 2.500 USD. Ảnh: 9to5mac

Ước tính của ngành bán dẫn cho thấy việc chuyển sang quy trình 2nm có thể khiến chi phí chế tạo chip tăng hơn 20%. Điều này đồng nghĩa mỗi chiếc iPhone cao cấp sẽ có giá thành linh kiện lớn hơn ngay từ bộ xử lý trung tâm.

Yếu tố thứ hai là thị trường bộ nhớ. Trong năm nay, giá DRAM và NAND đã tăng rất mạnh do nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI, máy chủ và thiết bị điện tử cao cấp tiếp tục bùng nổ.

Một số báo cáo cho biết tổng chi phí của DRAM và NAND đã tăng hơn 100% so với trước đây, khiến bộ nhớ trở thành một trong những linh kiện có tốc độ tăng giá nhanh nhất trên smartphone. Điều này làm tỷ trọng chi phí bộ nhớ trong tổng giá thành của một chiếc điện thoại tăng lên đáng kể, tạo thêm áp lực lên lợi nhuận của Apple.

Trong bối cảnh Apple vẫn muốn duy trì biên lợi nhuận cao, việc điều chỉnh giá bán được xem là giải pháp hợp lý để bù đắp chi phí sản xuất ngày càng lớn.

Bộ ba iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra màn hình gập được kỳ vọng sẽ ra mắt đồng thời vào tháng 9/2026, tiếp tục là tâm điểm của sự kiện mùa thu thường niên của Apple.

Trong khi đó, các mẫu có giá dễ tiếp cận hơn như iPhone 18e cùng thế hệ iPhone Air mới được cho là sẽ không xuất hiện trong năm 2026 mà bị lùi sang mùa xuân năm 2027.

Nếu những dự đoán này trở thành hiện thực, Apple sẽ không chỉ thiết lập một chu kỳ ra mắt mới mà còn mở ra kỷ nguyên iPhone có mức giá cao hơn đáng kể.

(Theo Macworld, NDTV)