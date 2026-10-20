Ảrập Xêút vừa thông báo hủy một hội nghị đầu tư lớn, mệnh danh “Davos trên sa mạc” dự kiến ​​diễn ra vào tuần tới tại Riyadh, trong bối cảnh làn sóng tấn công từ nhóm Houthi được Iran hậu thuẫn đang gia tăng.

Theo thông báo từ ban tổ chức hội nghị gửi qua email cho đài CNN, sự kiện mang tên Sáng kiến đầu tư tương lai (FII), vốn ban đầu dự kiến diễn ra tại thủ đô Riyadh, Ảrập Xêút vào tuần tới, sẽ được dời sang một thời điểm chưa xác định vào năm 2027.

Ban tổ chức FII đã thông báo cho các khách mời và đối tác về việc hủy sự kiện năm nay. Ảnh: Market Place

Thông thường, hội nghị thường niên này là dịp để Ảrập Xêút phô diễn sức mạnh tài chính và vai trò ngày càng lớn trên trường quốc tế. Nhiều lãnh đạo hàng đầu từ Phố Wall, bao gồm tổng giám đốc điều hành (CEO) Jamie Dimon của tập đoàn tài chính - ngân hàng JPMorgan Chase, CEO Jane Fraser của tập đoàn Citigroup, CEO David Solomon của tập đoàn Goldman Sachs và Larry Fink, người đứng đầu tập đoàn quản lý đầu tư đa quốc gia BlackRock đều đã lên kế hoạch tham gia phát biểu tại sự kiện tuần tới.

Tuy nhiên, ban tổ chức FII đã quyết định hủy hội nghị mệnh danh “Davos trên sa mạc” dự kiến ​​diễn ra từ ngày 26 - 29/10 sau hàng loạt cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhắm vào Riyadh, trong đó có một vụ tập kích bằng tên lửa gây thương vong tại sân bay quốc tế King Khalid hồi đầu tháng này. Quyết định trên được đưa ra sau chuỗi các vụ bắn phá của Houthi bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào các sân bay, cơ sở hạ tầng năng lượng cùng những địa điểm chiến lược khác tại Ảrập Xêút, khiến nhiều quốc gia phải ban hành cảnh báo đi lại.

Trong những tuần gần đây, Ảrập Xêút và lực lượng Houthi thân Iran ở Yemen liên tục thực hiện các vụ tấn công bằng tên lửa và UAV cũng như không kích lẫn nhau, khiến xung đột leo thang nghiêm trọng.

Giới quan sát nhận định có khả năng hội đồng quản trị của một số tập đoàn đã tỏ ra e ngại khi để các CEO của mình đến Ảrập Xêút trong lúc giao tranh vẫn đang tiếp diễn.

Trong thông báo của mình, Viện FII, đơn vị tổ chức hội nghị giải thích: “Quyết định này được đưa ra nhằm đảm bảo mốc sự kiện lần thứ 10 của chúng tôi sẽ đạt được quy mô, chất lượng và tầm ảnh hưởng như kỳ vọng của các đối tác, thành viên, diễn giả và đại biểu tham dự”.

Ban tổ chức lưu ý thêm rằng thời điểm tổ chức hội nghị mới vào năm 2027 “sẽ sớm được công bố”, đồng thời khẳng định mọi đăng ký tham dự và quan hệ đối tác “vẫn giữ nguyên hiệu lực”.

Việc hủy bỏ sự kiện năm nay được cho là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực của Ảrập Xêút trong việc đa dạng hóa nền kinh tế vốn đang phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ và khí đốt tự nhiên. Các chuyên gia cảnh báo tình hình an ninh ngày càng xấu đi đang làm suy yếu những nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ nhằm thu hút vốn phương Tây vào Trung Đông, đồng thời có thể báo hiệu một giai đoạn bất ổn về đầu tư, gây bất lợi cho toàn khu vực.