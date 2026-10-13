Phía Houthi cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ quyết định trực tiếp tham gia vào các đợt không kích của Ảrập Xêút chống lại lực lượng này.

Theo Al Jazeera, giới chức Houthi ngày 12/10 đã cảnh báo về những động thái đáp trả nếu chính quyền Mỹ can thiệp vào các hoạt động quân sự chống lại lực lượng này.

"Nếu Mỹ tham gia vào chiến dịch không kích của Ảrập Xêút, chúng tôi sẽ thực hiện những đòn đáp trả nhanh chóng và đau đớn. Mục tiêu là các cơ sở của Mỹ và toàn bộ lợi ích của nước này ở Trung Đông", ông Mohammed Al Bukhaiti, thành viên Bộ Chính trị của Houthi cho hay.

Trong tuyên bố của mình, ông Al Bukhaiti cũng cảnh báo người dân Ảrập Xêút tránh xa sân bay và các cơ sở dầu mỏ, nhấn mạnh các địa điểm này là "mục tiêu tấn công hợp pháp của Houthi".

Một sân bay của Ảrập Xêút bị Houthi tấn công. Ảnh: Anadolu

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ đang cân nhắc khả năng tham gia các cuộc không kích của Ảrập Xêút nhắm vào lực lượng Houthi. "Houthi đang hành xử rất tệ, điều này không tốt chút nào", ông Trump nói ngày 12/10.

Theo truyền thông địa phương, Ảrập Xêút đang hối thúc Mỹ tham gia trực tiếp hơn vào chiến dịch quân sự chống lực lượng Houthi trong bối cảnh Riyadh liên tục phải đối mặt với các cuộc tấn công nhắm vào các sân bay và hạ tầng năng lượng. Ở thời điểm hiện tại, Washington đang hỗ trợ Riyadh bằng cách cung cấp thông tin tình báo, xác định mục tiêu và lập kế hoạch cho chiến dịch không kích.

Trong hai ngày qua, lực lượng Houthi đã liên tục tấn công các sân bay của Ảrập Xêút khiến 13 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Ngược lại, liên minh do Ảrập Xêút dẫn đầu đã phát động một đợt không kích quy mô lớn nhằm đẩy lùi Houthi khỏi các vị trí mà nhóm đã nhanh chóng chiếm giữ và mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ kể từ tháng 9.