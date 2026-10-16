Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Iran, khẳng định Washington không cần phải làm như vậy.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Newsmax hôm 15/10, khi được hỏi về các thông tin cho rằng chính quyền của ông đang cân nhắc sử dụng bom MOAB, loại vũ khí nặng khoảng 9,8 tấn và được mệnh danh là “mẹ của các loại bom” để tấn công Iran, có thể sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, ông Trump nhấn mạnh đây chỉ là một loại vũ khí thông thường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Facebook Donald J. Trump

“’Mẹ của các loại bom’ không phải là vũ khí hạt nhân. Đó chỉ đơn thuần là một quả bom cực lớn", người đứng đầu Mỹ nói.

Ông Trump cũng bác bỏ việc sử dụng vũ khí hạt nhân, cho biết Mỹ không cần phải triển khai loại vũ khí này trong chiến dịch quân sự chống Iran.

Theo hãng tin Anadolu, lãnh đạo Nhà Trắng đã đề cập đến khả năng thực hiện thêm các vụ tập kích nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, bao gồm cả một địa điểm nghi vấn nằm dưới lòng đất được gọi là "Núi Pickaxe".

"Hiện tại, chúng tôi đang để mắt tới Núi Pickaxe. Có lẽ chúng tôi sẽ phải đến đó. Chúng tôi sẽ nhắm vào mục tiêu đó. Chúng tôi sẽ phá hủy nó thật nhanh chóng”, ông Trump cho hay.

Khi được hỏi liệu một chiến dịch như vậy có cần đến sự tham gia của bộ binh Mỹ hay không, ông Trump đáp: "Không, tôi không nghĩ đến điều đó. Tôi không thấy khả năng đó xảy ra”.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh nếu rút quân trước khi đảm bảo Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, Washington có thể sẽ phải thực hiện thêm các hành động quân sự trong vòng một năm tới. “Chúng tôi muốn đảm bảo rằng họ sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân”, ông Trump khẳng định.

Ông Trump cũng dự đoán cuộc xung đột với Iran sẽ sớm chấm dứt và Tehran đang đàm phán với Washington.

"Cuộc xung đột với Iran sẽ sớm kết thúc, rất nhanh thôi, dù bằng cách này hay cách khác. Khi đó, giá dầu sẽ lao dốc mạnh và giá xăng cũng vậy”, người đứng đầu Mỹ nhận định.

Theo ông Trump, chính quyền Tehran đã yêu cầu chấm dứt các hoạt động quân sự của Mỹ cũng như Israel chống Iran và Washington đã đáp ứng vì quá trình thương lượng đang diễn ra.

Khi được hỏi liệu ông có tin tưởng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hay không, ông Trump cho biết: "Thành thật mà nói, tôi chẳng tin ai cả. Trong thế giới chính trị, tôi không tin bất kỳ ai”.