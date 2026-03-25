Cầu thủ người Anh phải rời sân vì chấn thương trong chiến thắng Arsenal 2-0 Leverkusen ở Champions League giữa tuần trước - trận đấu mà Eze là người mở tỷ số đẹp mắt.

Sự vắng mặt của cựu tiền vệ Crystal Palace để lại khoảng trống lớn, khiến Pháo thủ gặp khó trong việc tạo ra cơ hội và để thua Man City 0-2 tại chung kết cúp Liên đoàn.

Eze sẽ phải nghỉ hơn một tháng vì chấn thương - Ảnh: Sky Sports

Sau trận, HLV Mikel Arteta xác nhận, Eze buộc phải ngồi ngoài vì chấn thương bắp chân và cần chụp chiếu để xác định mức độ nghiêm trọng.

Tổn thương buộc Eze phải rút khỏi đội tuyển Anh, trong bối cảnh đoàn quân HLV Thomas Tuchel sẽ đối đầu Uruguay và Nhật Bản trong hai trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026.

Nguồn đáng tin cậy từ Sportsmail tiết lộ, Eze dự kiến sẽ nghỉ thi đấu từ 4 đến 6 tuần.

Việc xa sân cỏ dài hạn khiến Eze không thể góp mặt trong chuỗi trận then chốt của Arsenal khi đội bóng đang nỗ lực giành chức vô địch Premier League, FA Cup và Champions League.

Pháo thủ sẽ chạm trán Southampton tại tứ kết FA Cup vào ngày 4-4, rồi sau đó đối đầu Sporting Lisbon ở tứ kết Champions League.

Tại Ngoại hạng Anh, Arsenal hiện đang hơn Man City 9 điểm và đá nhiều hơn một trận. Cuộc đua sắp tới vẫn dự báo nhiều gay cấn.

Eze là một trong 6 cầu thủ Arsenal rút khỏi ĐTQG đợt này vì chấn thương. Cặp trung vệ Gabriel Magalhaes và William Saliba, Jurrien Timber, Leandro Trossard cùng Martin Odegaard đều không lên tập trung đội tuyển.