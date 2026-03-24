Tham gia điều hành trận đấu cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027 này còn có các trợ lý là Yoon Jae Yyeol, Bang Gi Yeol cũng của Hàn Quốc. Trọng tài thứ 4 là ông Torphong Somsing người Thái Lan.

Ông Chae Sang Hyeop không phải là gương mặt xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Vị vua áo đen này từng cầm còi ở V-League, trong đó đáng chú ý là bắt trận đấu giữa CLB CAHN vs Hà Nội FC ở mùa 2024/25. Cùng chiến dịch, ông cũng bắt chính trận thắng 6-1 của CLB CAHN trước Tampines Rovers ở cúp C1 Đông Nam Á.

Trọng tài Chae Sang Hyeop từng điều hành ở V-League.

Trọng tài Chae Sang Hyeop nổi tiếng nghiêm khắc. Trong mùa giải 2025/26, ông tham gia điều khiển trong 7 trận đấu (ở giải vô địch quốc gia Hàn Quốc, cúp C2 châu Á, cúp C1 Đông Nam Á) rút ra 22 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ, 3 quả phạt đền.

Việc trọng tài Hàn Quốc điều khiển trận đấu mang tới lợi thế tâm lý với tuyển Việt Nam. Dù vậy, thầy trò HLV Kim Sang Sik muốn đánh bại Malaysia phải có sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt.

Trận tuyển Việt Nam vs Malaysia trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027 lăn bóng vào lúc 19h ngày 31/3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).