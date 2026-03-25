Quá khứ thăng hoa

Trong bối cảnh HLV Kim Sang Sik đang khá loay hoay tìm giải pháp cho hàng công tuyển Việt Nam, sự xuất hiện của Hoàng Hên bỗng đem đến một hy vọng lớn đối với chiến lược gia người Hàn Quốc.

Trong quá khứ, Xuân Son và Hoàng Hên từng là một trong những cặp đôi đáng xem và đáng sợ nhất V-League khi cùng nhau ra sân trong một màu áo.

Điển hình như mùa giải 2023/24, Hoàng Hên với vai trò hỗ trợ đã giúp Xuân Son bùng nổ với 31 bàn thắng tại V-League (kỷ lục của giải đấu), chưa kể tiền vệ này tự ghi tới 10 pha lập công để đưa Thép Xanh Nam Định giành chức vô địch V-League một cách tuyệt đối.

Xa hơn, mùa 2022 tại Bình Định FC cũng là nền móng cho sự kết nối ấy khi cả hai cùng nhau ghi 12 bàn cho đội bóng đất Võ, trở thành “cặp đôi hoàn hảo” bậc nhất trong lịch sử giải đấu cũng như là thứ “vũ khí” khiến bất kỳ hàng thủ nào cũng phải dè chừng.

Liệu có thể bùng nổ như xưa?

Bởi sự ăn ý của Xuân Son và Hoàng Hên nên khi bộ đôi này cùng nhập tịch và khoác áo tuyển Việt Nam, kỳ vọng về một màn tái hợp hoàn hảo là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, thực tế lại đặt ra không ít dấu hỏi.

Đầu tiên là môi trường, ở CLB, Xuân Son và Hoàng Hên thường là trung tâm của hệ thống vận hành, tức được đồng đội “phục vụ” nhằm phát huy tối đa điểm mạnh của cả hai.

Nhưng tại tuyển Việt Nam thì khác, khái niệm được phục vụ chắc chắn không có trong suy nghĩ của HLV Kim Sang Sik. Có nghĩa, mỗi cầu thủ ngoài nhiệm vụ chính ở vai trò phòng ngự, thu hồi bóng hay tấn công cũng phải chia sẻ trách nhiệm với các đồng đội trên sân.

Bên cạnh đó, mỗi HLV cũng có triết lý và cách vận hành đội bóng khác nhau, thế nên sự ăn ý mà Xuân Son lẫn Hoàng Hên từng cho thấy chưa chắc đã nhanh chóng phát huy trong đợt tập trung đang diễn ra nhằm chuẩn bị cho các trận đấu gặp Bangladesh và Malaysia.

Dẫu vậy, niềm tin về sự trở lại của “cặp đôi hoàn hảo” Xuân Son – Hoàng Hên vẫn có cơ sở, bởi bóng đá đỉnh cao luôn dành chỗ cho những cầu thủ có đẳng cấp, có nền tảng đủ dày để rút ngắn thời gian tìm lại nhau sau ít mùa… chia xa.

Và nếu HLV Kim Sang Sik tạo ra được cầu nối đủ tốt, sẽ rất nhanh Xuân Son cùng Hoàng Hên chắc chắn trở thành chìa khóa giúp tuyển Việt Nam bay cao trong hành trình phía trước.