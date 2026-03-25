Chuyện ngôi sao người Ai Cập chia tay Liverpool được tiết lộ trên mạng xã hội khiến nhiều fan Lữ đoàn đỏ vô cùng sửng sốt.

Salah gia nhập đội chủ sân Anfield hè năm 2017 từ AS Roma và đã trở thành một trong những tay săn bàn xuất sắc nhất lịch sử CLB.

Chân sút 33 tuổi đã ghi được 255 bàn thắng trong màu áo The Kop, sau 435 trận ra sân trên mọi đấu trường.

Nhưng giờ đây, anh chỉ còn vài cơ hội để nâng cao thành tích của mình, trước khi khép lại những năm tháng lẫy lừng tại Anfield.

Thông báo từ Liverpool có đoạn: "Mohamed Salah sẽ đóng lại sự nghiệp vinh quang của mình ở Liverpool vào cuối mùa giải 2025/26.

Thời điểm thích hợp để tôn vinh trọn vẹn di sản và thành tựu của Salah sẽ diễn ra vào cuối năm nay, khi anh chính thức chia tay sân Anfield."

Quyết định công bố thông tin do chính Salah đưa ra. Tiền đạo từng hai lần vô địch Ngoại hạng Anh muốn thông báo cho người hâm mộ để có thời gian bày tỏ lòng biết ơn.

Một tuyên bố khác cho biết: "Salah đạt được thỏa thuận với Liverpool, qua đó dừng lại 9 năm đáng nhớ tại Anfield.

Tay săn bàn người Ai Cập mong muốn sớm đưa ra thông báo nhằm minh bạch về tương lai, xuất phát từ sự tôn trọng cùng lòng biết ơn của anh dành cho fan hâm mộ."