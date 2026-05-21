Giao kèo hiện tại của nhà cầm quân người Tây Ban Nha với Arsenal sẽ hết hạn vào tháng 6/2027. Các cuộc đàm phán ký mới bị tạm hoãn cho đến khi Pháo thủ hoàn thành mùa giải.

Sau khi lên ngôi vô địch Premier League sớm trước một vòng đấu, Arteta cùng các học trò đang hướng đến trận chung kết Champions League đêm 30/5, chạm trán Paris Saint-Germain.

Được biết, lãnh đạo Arsenal luôn tự tin sẽ giữ chân được Mikel Arteta - người hiện đang nhận lương 10 triệu bảng mỗi mùa, cộng thêm khoản tiền thưởng 5 triệu bảng khi đội bóng góp mặt ở Champions League.

Dự kiến trong bản hợp đồng mới mà đội bóng thành London đang soạn thảo, mức lương "cứng" của Arteta sẽ được tăng lên đáng kể, có thể lọt vào tốp 5 HLV nhận thù lao cao nhất Thế giới hiện nay.

The Gunners cũng tiến đến mùa giải sinh lời lớn nhất trong lịch sử, với doanh thu từ bản quyền truyền hình, quảng cáo và tiền thưởng từ các giải đấu, tạo tiền đề cho kỳ chuyển nhượng mua sắm mạnh tay.

HLV Mikel Arteta sẽ thúc giục ban lãnh đạo xuất hầu bao chiêu mộ tiền đạo 19 tuổi đang lên như diều trong màu áo Bournemouth - Eli Junior Kroupi, nhằm tăng cường sức mạnh hàng công.

Kroupi vừa ghi bàn vào lưới Man City, gián tiếp giúp Arsenal đăng quang Ngoại hạng Anh. Đội chủ sân Vitality chỉ chịu nhả người nếu nhận được lời đề nghị xấp xỉ 80 triệu bảng Anh.

Sau khi gia nhập Bournemouth hè năm ngoái với mức phí chỉ 9 triệu bảng, Kroupi nhanh chóng thích nghi môi trường Premier League, với 13 lần xé lưới đối phương.