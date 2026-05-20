Vinh quang sau 22 năm

Có lẽ Andoni Iraola phải nhắn với người bạn đồng hương Mikel Arteta rằng: “Cậu nợ tôi một lần đấy”, ngay sau tiếng còi mãn cuộc trận Bournemouth gặp Man City vang lên.

Sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Burnley, Arsenal chỉ còn cần Man City vấp ngã. Cú vấp ấy đã xảy ra ở miền Nam nước Anh.

Arsenal chính thức vô địch Premier League 2025/26. Ảnh: PL

Giống như năm 2023, nhưng lần này theo chiều ngược lại (khi đó, Arsenal thua Nottingham và Man City lên ngôi).

Từ “The Invincibles” (Những kẻ bất bại) của Arsene Wenger đến “The Unforgettables” (Những người không thể bị lãng quên) – biệt danh mà Thierry Henry dành cho tập thể của Mikel Arteta – Arsenal cuối cùng đã trở lại ngai vàng Premier League.

Sau “22 years of waiting” – hơn hai thập kỷ dài đằng đẵng với biết bao thất vọng, đau đớn và hụt hẫng – Arsenal lại vô địch nước Anh.

“Mikel knows” (“Mikel hiểu điều đó”), tấm biểu ngữ treo trên khán đài Emirates viết như vậy. Đúng, Mikel Arteta giờ đã biết cảm giác vô địch Ngoại hạng Anh là thế nào, dù ông vẫn chưa chính thức nâng cúp.

Arsenal sẽ nhận cúp sau vòng cuối cùng gặp Crystal Palace trên sân Selhurst Park. Nhưng hơn ai hết, Arteta hiểu việc giành danh hiệu này khó khăn đến mức nào.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã đưa Arsenal vào cuộc đua vô địch sớm hơn nhiều so với dự đoán của số đông.

Vấn đề là ông phải đối đầu với Man City mạnh nhất lịch sử, dưới sự dẫn dắt của người thầy Pep Guardiola. Sau 3 mùa liên tiếp thất bại đầy cay đắng với “hat-trick” về nhì, Arteta cuối cùng cũng nhổ được “cái gai” quá lớn trong lòng mình.

248 ngày dẫn đầu Premier League mùa 2022/23 từng biến Arsenal thành đội đứng đầu bảng lâu nhất nhưng không thể vô địch. Một kỷ lục đau đớn, cũng như khoảng cách chỉ 2 điểm với Man City mùa sau đó.

Ngay cả “The Invincibles” mùa 2003/04 cũng không đạt nhiều chiến thắng (28) hay số điểm (89) như đội hình hiện tại.

Bắc London mở hội. Ảnh: PL

Arsenal cũng từng tiếc nuối vì không tận dụng được mùa giải sa sút của Man City năm ngoái, khi họ kém Liverpool tới 10 điểm.

Nhưng giờ mọi sự tiếc nuối đã kết thúc. Chức vô địch quốc gia thứ 14 trong lịch sử Arsenal đã trở thành hiện thực.

Hành trình tàu lượn đến ngai vàng Premier League

Premier League 2025/26 từng có lúc tưởng như đã nằm chắc trong tay Arsenal, rồi sau đó lại bị cho là đã tuột mất. Từ tháng 9/12, “Pháo thủ” có chuỗi 11 trận bất bại.

Họ vượt qua giai đoạn Giáng sinh khắc nghiệt – vốn từng khiến họ sụp đổ ở các mùa trước – khá ổn định. Khắp Emirates vang lên bài hát: “Set-piece again, ole ole”.

Nhưng rồi những trụ cột bắt đầu chấn thương: Martin Odegaard, Mikel Merino, Bukayo Saka, Jurrien Timber… Sự bi quan quen thuộc bao trùm cộng đồng fan Arsenal, và các học trò của Arteta cũng bị ảnh hưởng.

Arsenal quên mất cách chơi bóng và bắt đầu đánh mất chính mình. Các tình huống cố định không còn hiệu quả. Giới chỉ trích lại lao vào công kích đội bóng Bắc London. Một lần nữa, họ tưởng như đang vấp phải những sai lầm cũ.

Khoảnh khắc ăn mừng của tân vô địch Ngoại hạng Anh. Nguồn: X/@Arsenal

Giai đoạn tháng 2-3 là thảm họa. Arsenal có lúc dẫn Man City tới 9 điểm. Thậm chí, 11 ngày trước chuyến làm khách tại Etihad ở vòng 33, họ từng có cơ hội nới khoảng cách lên 12 điểm – gần như không thể san lấp.

Nhưng chiến thắng 2-1 của Pep Guardiola trước học trò cũ Arteta đã thay đổi mọi thứ.

Bốn thất bại trong 6 trận – nhiều hơn cả chuỗi 49 trận trước đó, chỉ thua 3 – cho thấy trạng thái tinh thần tệ hại của đội. Arsenal bị đánh gục.

“Pháo thủ” thua Man City ở chung kết Carabao Cup, bị Southampton loại khỏi FA Cup và đánh mất toàn bộ lợi thế ở Premier League. Có thời điểm Man City vượt lên dẫn đầu bảng trong một ngày.

Nhưng lần này, Arteta đã kịp xoay chuyển tình thế. Declan Rice hoàn toàn có lý khi nói sau trận ở Etihad: “Mọi thứ vẫn chưa kết thúc”. Quả thật, tất cả chưa chấm hết.

Cú hích tinh thần từ việc loại Atletico Madrid để vào chung kết Champions League lần thứ hai trong lịch sử CLB, sau 20 năm chờ đợi, đã trở thành bước ngoặt lớn.

Niềm vui của các cầu thủ Arsenal. Ảnh: X/@Arsenal

Người hâm mộ Arsenal cũng sẽ không quên khoảnh khắc câu thông báo “After review, West Ham no.19 commits a foul…” (Sau khi xem lại tình huống, cầu thủ số 19 của West Ham đã phạm lỗi…) vang lên trên loa sân London Stadium vài ngày trước. VAR hủy bàn thắng phút 95.

Sau thời hoàng kim với Lehmann, Lauren, Campbell, Cole, Ljungberg, Vieira, Gilberto Silva, Pires, Bergkamp, Henry, giờ đây người hâm mộ Emirates mãi nhớ Bukayo Saka, Rice, Odegaard, Raya, Merino, Zubimendi, Saliba, Gabriel, Calafiori, Havertz, Gyokeres, Eze cùng các đồng đội sẽ mãi được nhớ tới.

Cuối cùng, điều mà Andoni Iraola từng lấy đi khỏi Arsenal – với chiến thắng 2-1 của Bournemouth ngay tại Emirates – giờ chính ông lại trao trả.

“Tôi muốn họ vô địch”, Iraola từng nói vài tuần trước. Ông đứng về phía người bạn cùng xứ Basque Mikel Arteta.

Nhờ Iraola, Arsenal đã là nhà vô địch Ngoại hạng Anh. Đêm 19/5 vừa qua rất, rất dài ở Bắc London. Dĩ nhiên, đó là những bữa tiệc và niềm hạnh phúc, chứ không phải chờ đợi.