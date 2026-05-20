Xem clip các cầu thủ Arsenal ăn mừng vô địch ở trung tâm huấn luyện Colney (nguồn: AFC)

Trước khi Man City làm khách trên sân Bournemouth, Arsenal nới rộng khoảng cách với đối thủ bám đuổi lên thành 5 điểm, nhờ chiến thắng sít sao 1-0 trước Burnley.

Bởi vậy, thầy trò Mikel Arteta đã vỡ òa niềm vui tại trung tâm huấn luyện Colney, khi cùng nhau chứng kiến Man City sảy chân trên sân Vitality.

Đội bóng thành London chính thức giành chức vô địch Ngoại hạng Anh sớm trước một vòng đấu, nhờ hơn Man City 4 điểm và sẽ nâng cúp trong chuyến hành quân đến sân Crystal Palace Chủ nhật này.

Arsenal chính thức đăng quang Ngoại hạng Anh sớm trước 1 vòng đấu - Ảnh: Premier League

Arsenal sẽ tổ chức buổi diễu hành khắp Bắc London vào ngày 31/5 và họ hy vọng sẽ làm đầy thêm bộ sưu tập bằng chiếc cúp Champions League danh giá.

Pháo thủ đối đầu Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League tại Budapest, một ngày trước lễ ăn mừng theo lịch dự kiến.

Arsenal chưa lần nào chạm tay vào ngôi vương Champions League. Lần cuối cùng họ góp mặt trong trận chung kết cách đây 20 năm, để thua Barcelona.

CĐV Arsenal ăn mừng khi Kroupi ghi bàn vào lưới Bournemouth

Nhưng giờ đây, đăng quang Premier League có thể trở thành bước đầu tiên trong cú đúp danh hiệu lịch sử của The Gunners.

Mikel Arteta và các học trò vui mừng khôn xiết khi chạm đến đỉnh vinh quang, sau ba mùa liên tiếp về nhì.

Đội bóng thành London dẫn đầu BXH trong phần lớn mùa giải. Thậm chí, một số nhà cái ở xứ sương mù còn trả tiền thắng cược trước cho những người chơi đặt cửa Arsenal vô địch từ tháng 2.

Đó là thời điểm Arsenal hơn Man City đến 9 điểm. Tuy nhiên, đoàn quân Pep Guardiola đã thu hẹp khoảng cách và tạo nên cuộc đua hấp dẫn cho đến vòng áp chót.

Arsenal đã có mùa giải xuất sắc để lên ngôi vương sau 22 năm mòn mỏi chờ đợi - Ảnh: Now Arsenal