Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 mới nhất
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Arsenal 36 24 7 5 42 79
2 Manchester City 36 23 8 5 43 77
3 Manchester United 36 18 11 7 15 65
4 Aston Villa 37 18 8 11 6 62
5 Liverpool 37 17 8 12 10 59
6 Bournemouth 36 13 16 7 4 55
7 Brighton 36 14 11 11 10 53
8 Brentford 36 14 9 13 3 51
9 Chelsea 36 13 10 13 6 49
10 Everton 36 13 10 13 0 49
11 Fulham 36 14 6 16 -6 48
12 Sunderland 36 12 12 12 -9 48
13 Newcastle 36 13 7 16 -2 46
14 Leeds 36 10 14 12 -5 44
15 Crystal Palace 36 11 11 14 -9 44
16 Nottingham Forest 36 11 10 15 -2 43
17 Tottenham 36 9 11 16 -9 38
18 West Ham 36 9 9 18 -20 36
19 Burnley 36 4 9 23 -36 21
20 Wolves 36 3 9 24 -41 18

  • Xuống hạng