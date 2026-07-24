Đội chủ sân Emirates muốn bổ sung một tiền vệ chất lượng hè này và Bruno Guimaraes được xem là ưu tiên số một.

Theo nguồn tin từ truyền thông Anh, Newcastle giữ lập trường không muốn bán đội trưởng của mình trong kỳ chuyển nhượng. Dù vậy, Arsenal chuẩn bị gửi lời đề nghị trị giá 70 triệu bảng nhằm thử thách quyết tâm giữ người của "Chích chòe".

Bruno Guimaraes muốn đầu quân Arsenal - Ảnh: SunSport

Tình hình thay đổi khi Guimaraes thông báo với Newcastle về mong muốn chuyển đến sân Emirates. Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ được đẩy nhanh trong tuần này.

Arsenal khởi đầu kỳ chuyển nhượng khá chậm, nhưng vừa hoàn tất thương vụ chiêu mộ Christos Tzolis từ Club Brugge với mức phí 34 triệu bảng.

Bên cạnh đó, hậu vệ Piero Hincapie cũng chính thức ký hợp đồng dài hạn với Arsenal sau mùa giải thi đấu theo dạng cho mượn từ Bayer Leverkusen, với mức phí 34 triệu bảng.

Ở chiều ngược lại, Arsenal thất bại trong cuộc đua giành chữ ký của Morgan Rogers, khi tuyển thủ Anh gia nhập Chelsea với mức phí lên tới 117 triệu bảng.

HLV Mikel Arteta rất thích Rogers và theo đuổi cầu thủ này suốt mùa hè. Tuy nhiên, Arsenal quyết định không nâng giá để cạnh tranh với lời đề nghị khổng lồ từ Chelsea.

Từ nay đến khi kỳ chuyển nhượng khép lại, Arsenal vẫn đặt mục tiêu chiêu mộ thêm một hậu vệ, một tiền vệ và một tiền đạo.

Ở hàng thủ, Ezri Konsa là mục tiêu đáng chú ý sau khi William Saliba được xác nhận sẽ phải nghỉ thi đấu vài tháng vì chấn thương lưng.

Ngoài ra, John Stones, người vừa hết hạn hợp đồng với Manchester City vào cuối tháng trước, cũng nằm trong danh sách mà Arsenal đang cân nhắc.