Mới đây, MU đã liên hệ với Tchouameni và Real Madrid, trong bối cảnh ban lãnh đạo muốn bổ sung một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa để gia cố tuyến giữa.

Cùng thời điểm, Real Madrid cũng đang thúc đẩy thương vụ Rodri - tiền vệ 30 tuổi chỉ còn một năm hợp đồng với Man City.

MU nhiều cơ hội có được sự phục vụ của Tchouameni - Ảnh: SunSport

Nguồn tin từ đội bóng Hoàng gia tiết lộ, HLV Mourinho chấp nhận bán Tchouameni nếu CLB nhận được lời đề nghị hấp dẫn, dọn đường đón về Rodri.

Cách đây 4 năm, Real Madrid từng bỏ ra 80 triệu euro để chiêu mộ Tchouameni từ Monaco. Giờ họ sẵn sàng để anh rời Bernabeu với mức phí 100 triệu euro (khoảng 85 triệu bảng Anh).

Đến nay, Quỷ đỏ đã bổ sung Andrey Santos và Youri Tielemans, nhưng cả hai không phải mẫu tiền vệ phòng ngự thuần túy.

Chính vì vậy, Tchouameni được xem là mảnh ghép hoàn hảo nhờ khả năng đánh chặn, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, từng đá chính ở chung kết World Cup và vô địch Champions League cùng Real Madrid.

Ngoài ra, cầu thủ người Pháp cũng đáp ứng tiêu chí tuyển mộ CLB, khi nằm trong độ tuổi ưu tiên từ 22 đến 26.

Ở chiều ngược lại, Real Madrid đã rước về Bernardo Silva - cầu thủ được sử dụng trong vai trò lùi sâu hơn tại Man City mùa trước.

Bên cạnh đó, đội chủ sân Bernabeu vẫn còn Eduardo Camavinga và Federico Valverde cho khu trung tuyến. Trong khi hợp đồng bộ đôi trên hết hạn sau Tchouameni một năm.