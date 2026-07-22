Sau kỳ World Cup 2026 bùng nổ trong màu áo Hà Lan, Summerville nhận được nhiều sự quan tâm từ MU, AS Roma và Aston Villa.

Tuy nhiên, đại gia của Saudi Pro League Al-Hilal đã nhanh chân hơn tất cả, đạt thỏa thuận chuyển nhượng trị giá 68 triệu bảng với West Ham để giành lấy sự phục vụ tiền đạo cánh 24 tuổi.

Summervilla chuẩn bị gia nhập Al-Hilal với giá 68 triệu bảng - Ảnh: SunSport

Summerville vẫn còn 3 năm hợp đồng ở đội bóng thành London, nhưng anh thuộc diện cần phải thanh lý trong bối cảnh West Ham vừa xuống hạng.

AS Roma đặt lên bàn đàm phán 39 triệu bảng, MU cũng dò hỏi thông qua người đại diện, nhưng Al-Hilal bất ngờ xuất hiện và chốt thương vụ nhanh chóng.

Crysencio Summerville nhỏ con nhưng rất nhanh nhẹn. Hai mùa khoác áo The Hammers, anh ra sân 56 trận, ghi được 8 bàn thắng và có 7 pha kiến ​​tạo.

Vuột mất mục tiêu quan trọng, đội ngũ tuyển trạch Quỷ đỏ lập tức tiến cử lên ban lãnh đạo Ismaila Sarr để bổ sung cho hàng công.

Theo Foot Mercato, tiền đạo 28 tuổi người Senegal sở hữu hồ sơ chuyên môn phù hợp với tiêu chí mà đội chủ sân Old Trafford tìm kiếm.

Ismaila Sarr từng nhiều lần thừa nhận là fan MU từ nhỏ. Thế nên, anh rất vui nếu nhận được lời đề nghị từ đội bóng mơ ước, bất chấp việc Crystal Palace giành quyền dự Europa League.

Ismaila Sarr là fan "cứng" của MU - Ảnh: F365

Tại World Cup 2026, Sarr bùng nổ trong màu áo tuyển Senegal với 4 bàn thắng qua 4 trận đấu. Phong độ ấn tượng nối tiếp mùa giải thành công nhất sự nghiệp cấp CLB, khi anh ghi 21 bàn trên mọi đấu trường, đồng thời trở thành Vua phá lưới Conference League.

Từng nhiều lần được liên hệ với MU trong quá khứ, hè năm nay là thời điểm thích hợp để thương vụ trở thành hiện thực, bởi Ismaila Sarr đang bước vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp.

Mặc dù vậy, kế hoạch bổ sung thêm tiền đạo cánh của Quỷ đỏ sẽ phụ thuộc vào việc họ có thể bán Rashford trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 hay không.