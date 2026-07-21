Lãnh đạo đội bóng thành Manchester thuyết phục thành công Tynan Thompson gia nhập sân OId Trafford, với cam kết từng bước đưa anh lên đội một trong tương lai.

Theo thỏa thuận, Quỷ đỏ trả trước Tottenham 4 triệu bảng, kèm theo 4 triệu bảng phụ phí tùy thuộc vào những đóng góp của Thompson ở MU.

Tynan Thompson trong màu áo mới MU - Ảnh: MUFC

Đội bóng Bắc London cũng cài điều khoản hưởng 15% giá trị chuyển nhượng nếu cầu thủ chạy cánh tốc độ này được bán trong tương lai.

Các nguồn tin cho biết, MU đã đánh bại nhiều đối thủ cạnh tranh chữ ký Tynan Thompson bằng mức lương hấp dẫn, cùng lộ trình phát triển rõ ràng hướng tới đội hình chính.

Thompson thường xuyên thi đấu vị trí tiền đạo cánh trái, gây ấn tượng mạnh mùa trước với 13 bàn sau 26 trận cho các đội trẻ của Tottenham.

Dù từng được HLV Tottenham điền tên vào danh sách dự bị tại Champions League gặp Paris Saint-Germain và Borussia Dortmund, nhưng Thompson chưa có cơ hội ra mắt.

Thương vụ được đánh giá khá giống với bản hợp đồng MU thực hiện ở kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2025, khi chiêu mộ Ayden Heaven từ Arsenal.

Lúc đó, Heaven cũng mới 18 tuổi và chỉ có đúng một lần ra sân cho đội một Arsenal. Trung vệ trẻ nhanh chóng có trận ra mắt MU chỉ một tháng sau khi gia nhập và khép lại mùa 2024/25 với 6 lần ra sân.

Tuy nhiên, nguồn tin từ CLB cho biết, Thompson chưa được đôn thẳng lên đội một ngay lập tức. Trường hợp Ayden Heaven là ngoại lệ, bởi anh nắm bắt thời cơ rất tốt để trở thành thành viên thường xuyên của MU.

Xem video màn trình diễn của Tynan Thompson ở đội trẻ Tottenham