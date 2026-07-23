Theo tiết lộ từ báo chí Anh, HLV Jose Mourinho muốn chàng tuyển thủ Pháp ở lại cống hiến cho đội bóng Hoàng gia thành Madrid.

Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản đội chủ sân Old Trafford liên hệ với Real Madrid để tìm hiểu khả năng thực hiện thương vụ.

MU xúc tiến chuyển nhượng Tchouameni - Ảnh: SunSport

Tchouameni vừa bước vào kỳ nghỉ hè kéo dài 3 tuần, sau khi cùng tuyển Pháp vào đến bán kết World Cup 2026.

Anh còn hợp đồng đến năm 2028, dù nhiều nguồn tin cho biết Tchouameni đã đạt thỏa thuận gia hạn đến 2031. Dẫu vậy, Real Madrid chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào.

Ban lãnh đạo Quỷ đỏ đánh giá Tchouameni là mục tiêu phù hợp chiến lược chuyển nhượng khi anh nằm trong nhóm độ tuổi ưu tiên từ 22 đến 26.

Đáng chú ý, cầu thủ người Pháp là chuyên gia ở vị trí tiền vệ phòng ngự, khác với hai tân binh Andrey Santos và Youri Tielemans, những cầu thủ thiên về vai trò tiền vệ con thoi.

Sau khi chia tay Casemiro, MU đang tìm kiếm một cầu thủ đánh chặn đúng nghĩa để gia cố tuyến giữa. Trớ trêu thay, chính Real Madrid từng chiêu mộ Tchouameni năm 2022 để thế chỗ Casemiro, khi ngôi sao Brazil chuyển đến Old Trafford.

Đây cũng không phải lần đầu MU quan tâm đến Tchouameni. Năm 2021, đội bóng thành Manchester từng có cơ hội ký hợp đồng với anh nhưng không duyệt ngân sách đầu tư.

Thời điểm đó, HLV Ole Gunnar Solskjaer rất muốn bổ sung một tiền vệ phòng ngự trẻ, nhưng rồi họ để vuột cả hai mục tiêu Declan Rice và Tchouameni.