U23 Việt Nam nhập cuộc với lối chơi biết mình biết ngưới, nhưng đối thủ quá mạnh khiến chúng ta gặp nhiều khó khăn. Ngay phút thứ 5, Uzbekistan có bàn mở tỷ số khi cú dứt điểm của Urinboev Muhammadali chạm chân một hậu vệ Việt Nam đổi hướng, khiến thủ môn Cao Văn Bình không thể cản phá.

U23 Việt Nam (áo đỏ) thi đấu nỗ lực trước U23 Uzbekistan - Ảnh: Vietcontent

Bị dẫn trước, U23 Việt Nam nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng pha lập công của Thanh Nhàn phút 14 không được công nhận do lỗi việt vị. Ngọc Mỹ sau đó cũng bỏ lỡ cơ hội với cú sút xa đi vọt xà.

Khó khăn càng thêm chồng chất khi tiền vệ Xuân Bắc phải rời sân ở phút 34 vì chấn thương. Sang hiệp hai, đoàn quân áo đỏ tiếp tục gây sức ép nhưng Quốc Việt không thể tận dụng cơ hội ngon ăn ở phút 53. Khi hàng công chưa tìm được bàn thắng, U23 Việt Nam tiếp tục nhận thêm bàn thua ở phút 68 sau cú sút quyết đoán của Ibraimov Nurlan.

Dù thất bại, U23 Việt Nam vẫn hoàn thành mục tiêu đi tiếp khi giữ được 4 điểm sau vòng bảng. Kết quả U23 Philippines thắng U23 Kuwait 2-1 ở trận đấu cùng giờ giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chính thức giành vé vào vòng tứ kết ASIAD 2026.

Ghi bàn:

U23 Uzbekistan: Urinboev (5'),Ibraimov Nurlan (68')

Đội hình ra sân:

U23 Việt Nam: Văn Bình, Lý Đức, Nguyên Hoàng, Đức Anh (Tuấn Phong 66'), Long Vũ (Phi Hoàng 46'), Quốc Cường (Quang Dũng 71'), Xuân Bắc (Quang Vinh 34'), Minh Phúc, Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn, Lê Phát (Quốc Việt 46')

U23 Uzbekistan: Rustamov, Rizakulov, Murtazoev, Khushvaktov, Abdullaev, Khamidov, Urinboev, Karimov, Tulkunbekov, Saidov, Shodiboev.