U23 Việt Nam nhập cuộc với lối chơi biết mình biết ngưới, nhưng đối thủ quá mạnh khiến chúng ta gặp nhiều khó khăn. Ngay phút thứ 5, Uzbekistan có bàn mở tỷ số khi cú dứt điểm của Urinboev Muhammadali chạm chân một hậu vệ Việt Nam đổi hướng, khiến thủ môn Cao Văn Bình không thể cản phá.
Bị dẫn trước, U23 Việt Nam nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng pha lập công của Thanh Nhàn phút 14 không được công nhận do lỗi việt vị. Ngọc Mỹ sau đó cũng bỏ lỡ cơ hội với cú sút xa đi vọt xà.
Khó khăn càng thêm chồng chất khi tiền vệ Xuân Bắc phải rời sân ở phút 34 vì chấn thương. Sang hiệp hai, đoàn quân áo đỏ tiếp tục gây sức ép nhưng Quốc Việt không thể tận dụng cơ hội ngon ăn ở phút 53. Khi hàng công chưa tìm được bàn thắng, U23 Việt Nam tiếp tục nhận thêm bàn thua ở phút 68 sau cú sút quyết đoán của Ibraimov Nurlan.
Dù thất bại, U23 Việt Nam vẫn hoàn thành mục tiêu đi tiếp khi giữ được 4 điểm sau vòng bảng. Kết quả U23 Philippines thắng U23 Kuwait 2-1 ở trận đấu cùng giờ giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chính thức giành vé vào vòng tứ kết ASIAD 2026.
Ghi bàn:
U23 Uzbekistan: Urinboev (5'),Ibraimov Nurlan (68')
Đội hình ra sân:
U23 Việt Nam: Văn Bình, Lý Đức, Nguyên Hoàng, Đức Anh (Tuấn Phong 66'), Long Vũ (Phi Hoàng 46'), Quốc Cường (Quang Dũng 71'), Xuân Bắc (Quang Vinh 34'), Minh Phúc, Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn, Lê Phát (Quốc Việt 46')
U23 Uzbekistan: Rustamov, Rizakulov, Murtazoev, Khushvaktov, Abdullaev, Khamidov, Urinboev, Karimov, Tulkunbekov, Saidov, Shodiboev.
KẾT THÚC
Trận đấu hạ màn với tỷ số 2-0 dành cho U23 Uzbekistan. Dù thua 0-2 nhưng U23 Việt Nam vẫn có vé vào tứ kết bóng đá nam Asiad với vị trí nhì bảng C, bởi ở trận đấu cùng giờ, U23 Philippines đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 2-1.
90'
Hiệp hai có 3 phút bù giờ. Ở trận đấu cùng giờ, U23 Philippines có bàn nâng tỷ số lên 2-1, nhờ quả phạt đền chính xác. Đối thủ của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh là đội nhì bảng D, có thể là U23 Hàn Quốc hoặc U23 Saudi Arabia.
85'
Thể lực sa sút nên U23 Việt Nam không còn duy trì được sức tấn công nhưng quãng thời gian trước đó, trong khi U23 Uzbekistan lại kiểm soát tốt thế trận. Cặp đấu giữa U23 Philippines và U23 Kuwait vẫn có tỷ số hòa 1-1.
77'
U23 Việt Nam vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của U23 Uzbekistan. Ở trận đấu cùng giờ, U23 Kuwait sau khi có bàn gỡ hòa 1-1 vẫn duy trì sức ép liên tục lên hàng thủ của U23 Philippines.
67'
U23 Uzbekistan có bàn nhân đôi cách biệt nhờ công của Ibraimov Nurlan. Ở trận đấu cùng giờ U23 Kuwait đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1 nhờ pha đốt lưới nhà của cầu thủ U23 Philippines.
65'
U23 Việt Nam vẫn đang nỗ lực gây sức ép, Ngọc Mỹ vừa chơi cá nhân khi dứt điểm đi thiếu chính xác trong khi một đồng đội đứng trống trải.
58'
Thêm một pha phản công sắc bén của U23 Uzbekistan, một lần nữa đội trưởng Urinboev dứt điểm không tốt.
53'
U23 Việt Nam có cơ hội đáng chú ý đầu tiên trong hiệp hai, tiếc rằng Quốc Việt dứt điểm quá hiền.
51'
Các cầu thủ U23 Uzbekistan tổ chức pressing tầm cao khiến U23 Việt Nam gặp khó khăn trong việc đưa bóng lên phía trên.
49'
U23 Việt Nam may mắn thoát thua
Phi Hoàng và Đức Anh mắc lỗi khi cùng nhau lao vào phá hụt bóng, tạo cơ hội ngon ăn cho Urinboev. May cho U23 Việt Nam khi cú cứa lòng của đội trưởng đối phương đưa bóng đi ra ngoài.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu. Ngay đầu hiệp hai, HLV Đinh Hồng Vinh tăng sức mạnh cho hàng công bằng việc đưa Quốc Việt và Phi Hoàng vào sân thay Lê Phát và Long Vũ.
45'+4
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía U23 Uzbekistan. Ở trận đấu cùng giờ, U23 Philippines vẫn đang dẫn trước U23 Kuwait 1-0.
41'
Sau pha phạt góc của U23 Uzbekistan, Tulkunbekov tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi hơi cao so với khung thành của Cao Văn Bình.
39'
Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn đang thi đấu nỗ lực trước đối thủ đến từ Trung Á.
34'
Xuân Bắc vẫn bị đau nên không thể tiếp tục thi đấu, HLV Đinh Hồng Vinh buộc phải tung Quang Vinh vào thế chỗ.
28'
Xuân Bắc bị chơi xấu
Xuân Bắc bị đau sau tình huống bị cầu thủ U23 Uzbekistan đạp thẳng vào chân nhưng trọng tài không cắt còi. Ở Asiad VAR không được áp dụng nếu không cầu thủ U23 Uzbekistan sẽ phải nhận án phạt. Cầu thủ áo đỏ phải rời sân bằng càng để bác sĩ chăm sóc.
26'
Mải mê tấn công suýt chút nữa U23 Việt Nam phải dính bàn thua thứ hai, khi cú chích mũi giày của cầu thủ U23 Uzbekistan đưa bóng ra ngoài khung thành Cao Văn Bình.
20'
Sau quãng thời gian gần 10 phút ép sân, U23 Việt Nam chơi chậm lại trong khi U23 Uzbekistan cũng chủ động giữ nhịp để giảm sức ép cho hàng thủ đội nhà.
Ở trận đấu cùng giờ, U23 Philippines bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số vào lưới của U23 Kuwait, một kết quả có lợi cho U23 Việt Nam.
14'
Thanh Nhàn đưa được bóng vào lưới U23 Uzbekistan nhưng tiền đạo thuộc biên chế CLB PVF-CAND đã rơi vào thế việt vị. Ngay sau đó đến lượt Ngọc Mỹ kết thúc từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành đối phương.
12'
U23 Việt Nam có hai tình huống phối hợp ăn ý, làm rối loại hàng thủ U23 Uzbekistan, đáng tiếc là pha dứt điểm cuối cùng lại bị hậu vệ áo trắng cản phá chịu phạt góc.
9'
Bị dẫn bàn sớm, đội bóng áo đỏ lập tức đẩy cao đội hình để tìm kiếm những cơ hội đầu tiên.
5'
U23 Uzbekistan mở tỷ số sớm
Pha tổ chức tấn công sắc nét của U23 Uzbekistan, đội trưởng Urinboev xoay sở trước hai hậu vệ áo đỏ rồi thực hiện cú bấm bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Cao Văn Bình, mở tỷ số trận đấu.
3'
Dù sớm giành vé vào tứ kết nhưng U23 Uzbeskistan cho thấy họ không hề giữ chân. Đội bóng Trung Á sớm có cơ hội đầu tiên, Saidov Amirbek đón đường căng ngang rồi dứt điểm đi vọt xà ngang. Thủ môn Cao Văn Bình bị đau trong tình huống va chạm.
12h00
Trọng tài chính người Kyrgyzstan - Meder Taichiev thổi còi cho trận đấu được bắt đầu. Cùng thời điểm này, cặp đấu giữa U23 Philippines và U23 Kuwait cũng được khởi tranh.
11h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, U23 Việt Nam mặc trang phục màu đỏ truyền thống, trong khi U23 Uzbekistan mặc trang phục màu xanh.
11h45
Thời tiết trên sân Paloma Mizuho Rugby, Nagoya, Nhật Bản thuận lợi, có khá đông CĐV Việt Nam đến sân để cổ vũ cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.
11h36
U23 Uzbekistan đã chính thức giành vé vào tứ kết với 6 điểm tuyệt đối sau hai chiến thắng trước Philippines và Kuwait. Đội bóng Trung Á ghi 7 bàn, chỉ thủng lưới 1 lần và đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua ngôi đầu.
Trong khi đó, U23 Việt Nam có 4 điểm sau trận hòa 1-1 trước Kuwait và thắng Philippines 2-0. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần ít nhất 1 điểm ở trận gặp Uzbekistan ngày 22/9 để chắc chắn đi tiếp.
Cuộc đối đầu này cũng quyết định thứ hạng bảng C. Nếu thắng, U23 Việt Nam sẽ vươn lên dẫn đầu; còn một trận hòa giúp Uzbekistan giữ ngôi số một. Ở trận còn lại, Kuwait buộc phải thắng Philippines và chờ kết quả trận đấu của Việt Nam để nuôi hy vọng.
Vị trí chung cuộc sẽ ảnh hưởng đến đối thủ tại tứ kết, khi đội nhất bảng C gặp nhì bảng D, còn đội nhì bảng C sẽ chạm trán đội nhất bảng D.
11h25
Cầu thủ hai đội U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan đã ra sân khởi động trước trận đấu.
11h00
U23 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng bảng C bóng đá nam ASIAD 20 với U23 Uzbekistan trong bối cảnh đội bóng Trung Á sớm giành vé vào tứ kết với 6 điểm, trong khi U23 Việt Nam xếp thứ hai với 4 điểm.
Đây được xem là thử thách khó khăn nhất dành cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh khi U23 Uzbekistan đang thể hiện sức mạnh vượt trội với hàng công hiệu quả và lối chơi giàu tốc độ. Tuy nhiên, U23 Việt Nam cũng cho thấy sự ổn định khi bất bại sau hai trận, giữ sạch lưới trước Philippines và giành chiến thắng quan trọng 2-0.
Một kết quả hòa sẽ đủ giúp U23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết, trong khi chiến thắng sẽ đưa đội bóng áo đỏ lên ngôi đầu bảng C. Trận đấu hứa hẹn diễn ra căng thẳng khi Uzbekistan muốn bảo vệ vị trí dẫn đầu, còn Việt Nam hướng tới mục tiêu tạo dấu ấn trước đối thủ mạnh.