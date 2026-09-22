Lịch thi đấu vòng tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026

Ngày Giờ (VN) Trận đấu Vòng đấu Trực tiếp
25/9 12h00 U23 Uzbekistan vs Nhì D Tứ kết 1 VTV
25/9 17h30 Nhất D vs U23 Việt Nam  Tứ kết 2 VTV
26/9 13h00 Nhất B vs Nhì A Tứ kết 3 VTV
26/9 17h30 Nhất A vs Nhì B Tứ kết 4 VTV
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026: VietNamNet cập nhật toàn bộ lịch thi đấu môn bóng đá tại ASIAD 2026 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 14/9 đến 4/10/2026.
Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026: Cập nhật lịch thi đấu môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á 2026, chi tiết, đầy đủ và chính xác.