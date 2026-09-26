Trong ngày thi đấu 25/9 tại Asiad 2026, đoàn TTVN giành được duy nhất 1 tấm HCĐ ở môn canoeing của cặp VĐV Nguyễn Thị Hương - Diệp Thị Hương (nội dung Kayak đôi nữ 500m). Tính tới hết ngày 25/9, đoàn TTVN giành tổng số 1 HCV, 1 HCB, 16 HCĐ.

Bước sang ngày thi đấu chính thức thứ 7 của đại hội (26/9), đoàn TTVN vẫn đang rất "khát" HCV, tuy nhiên hôm nay Việt Nam không có nhiều hy vọng.

Phí Thanh Thảo tranh tài ở nội dung 50m súng trường 3 tư thế nữ. Ảnh: Tam Ninh

Đáng chú ý là ở môn bắn súng, Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo và Dương Hà My tranh tài ở nội dung 50m súng trường 3 tư thế nữ. Thanh Thảo và Mộng Tuyển nếu thi đấu hết khả năng, có thể vào chung kết để tranh huy chương.

Ở môn điền kinh, Hồ Trọng Mạnh Hùng thi đấu ở nội dung nhảy ba bước nam. Tính đến hiện tại, tuyển điền kinh Việt Nam mới giành được 1 HCĐ ở nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp nam-nữ.

Trong ngày hôm nay, canoeing tiếp tục thi đấu. Đây là môn được kỳ vọng có thể mang về huy chương cho đoàn TTVN.

Ngoài các môn trên, đoàn TTVN còn tranh tài ở bóng ném nữ, đấu kiếm, cầu lông, boxing.

Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20:

HCV (1): Kata đồng đội nữ (Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên).

HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, tán thủ 56 kg nam).

HCĐ (16): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông (rowling), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (rowling), Naraka: Bladepoint (Esports), Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ (rowling), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (rowling); Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, chạy 4x400m hỗn hợp), Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (canoeing, Kayak đôi nữ 500m).