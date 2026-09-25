Chung kết chạy 100m nam ASIAD 2026 chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của chân chạy người Thái Lan Puripol Boonson. Với phong độ ấn tượng, VĐV sinh năm 2006 cán đích đầu tiên với thành tích 9 giây 90, qua đó giành huy chương vàng và tiếp tục phá kỷ lục Á vận hội.

Đáng chú ý, thành tích ở chung kết của Boonson nhanh hơn đúng 0,01 giây so với kỷ lục 9 giây 91 mà chính anh vừa thiết lập tại vòng bán kết trước đó. Đây là màn trình diễn khẳng định sự tiến bộ vượt bậc của tài năng trẻ đến từ Thái Lan trên đường chạy tốc độ châu Á.

Boonson làm nên lịch sử cho điền kinh Thái Lan - Ảnh: Tam Ninh

Trước khi bước vào chung kết, Boonson đã gây chấn động khi phá kỷ lục ASIAD ở bán kết. Anh cán đích với thời gian 9 giây 91, vượt qua cột mốc 9 giây 92 do huyền thoại Trung Quốc Su Bingtian thiết lập tại ASIAD 2018.

Ở vòng đấu này, dù chỉ có phản ứng sau tiếng súng 0,158 giây, đứng thứ ba trong nhóm bán kết, Boonson vẫn thể hiện khả năng bứt tốc ấn tượng để về nhất.

Trước đó, Boonson cũng là VĐV nhanh nhất vòng loại khi đạt 9 giây 95. Thành tích này cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc của chân chạy 20 tuổi, người đang được xem là biểu tượng mới của điền kinh Thái Lan.

Kỷ lục mới được Boonson thiết lập (ảnh chụp màn hình)

Puripol Boonson từng nổi lên tại SEA Games 2021 khi giành cú hat-trick huy chương vàng ở các nội dung 100m, 200m và tiếp sức 4x100m. Sau những bước tiến mạnh mẽ trong những năm qua, anh tiếp tục khẳng định vị thế khi trở thành một trong những VĐV chạy ngắn hàng đầu châu Á.

Chiến thắng tại ASIAD 2026 không chỉ mang về tấm HCV lịch sử cho Thái Lan mà còn đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp của Boonson, khi anh chính thức ghi tên mình vào lịch sử đường chạy 100m nam tại đấu trường châu lục. Tại SEA Games 2025, Boonson đã đi vào lịch sử điền kinh Đông Nam Á khi trở thành VĐV đầu tiên chạy 100m dưới 10 giây.

Kết quả chung kết chạy 100m nam ASIAD 2026 (ảnh chụp màn hình)

Trước đó, ở chung kết chạy 100m nữ, VĐV 17 tuổi người Trung Quốc Chen Yujie là người chiến thắng để giành HCV và phá kỷ lục ASIAD 100m nữ với thành tích 11 giây 06. Kỷ lục cũ là 11 giây 15 đã tồn tại từ ASIAD Busan 2002.