AstraZeneca Việt Nam vừa được vinh danh tại HR Asia Awards 2026 với hai giải thưởng HR Asia Best Companies to Work for in Asia™ 2026 (Vietnam Chapter) và HR Asia Sustainable Workplace Awards 2026.

“Với nhiều doanh nghiệp, môi trường làm việc tốt là một mục tiêu. Nhưng với AstraZeneca Việt Nam, đó là một hành trình liên tục, nơi trải nghiệm của mỗi nhân viên được xem là nền tảng để phát triển tổ chức và tạo tác động tích cực cho xã hội”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Khi văn hóa “Speak Up” trở thành nền tảng

Tại AstraZeneca Việt Nam, văn hóa tổ chức được xây dựng xoay quanh sự chính trực, minh bạch và khuyến khích đối thoại. Những sáng kiến như Speak My Mind hay GenConnect không chỉ là công cụ giao tiếp, mà còn là cách để nhân viên được lắng nghe và đóng góp ý kiến vào các quyết định quan trọng. Trong khảo sát nội bộ 2025, 100% nhân viên khẳng định tổ chức đề cao sự trung thực và chính trực. 98% cho biết AstraZeneca truyền cảm hứng để họ cống hiến hết mình.

Trong môi trường đó, việc “lên tiếng” không chỉ được khuyến khích mà còn trở thành một phần bản sắc của tổ chức, là nơi mỗi cá nhân có thể cảm thấy được tôn trọng và trao quyền.

Đầu tư cho sự phát triển lâu dài của nhân viên

Không dừng lại ở việc tạo dựng môi trường làm việc tích cực, AstraZeneca Việt Nam còn tập trung vào việc phát triển con người như một tài sản dài hạn. Các chương trình đào tạo, phát triển lãnh đạo và dịch chuyển nội bộ như LEAP, CareerNext hay Management Trainee được triển khai nhằm mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho nhân viên.

Con người ở AstraZeneca Việt Nam được khuyến khích thử thách bản thân ở những vai trò mới, những lĩnh vực mới, bởi tổ chức tin rằng khi con người phát triển, doanh nghiệp phát triển và bệnh nhân sẽ được hưởng lợi.

Bền vững bắt đầu từ bên trong tổ chức

Giải thưởng HR Asia Sustainable Workplace Awards 2026 phản ánh nỗ lực của AstraZeneca Việt Nam trong việc gắn kết yếu tố bền vững với môi trường làm việc. Không chỉ dừng lại ở các cam kết bên ngoài, doanh nghiệp hướng tới việc đưa các giá trị bền vững vào trải nghiệm hàng ngày của nhân viên. Tại AstraZeneca Việt Nam, mỗi phòng ban có một ngân sách carbon cho việc di chuyển hàng không. Dược phẩm được cân nhắc vận chuyển bằng đường biển thay vì đường hàng không khi khả thi, giảm đáng kể dấu chân carbon mà vẫn đảm bảo thuốc đến tay bệnh nhân đúng lúc. Văn phòng tại Hà Nội được thiết kế, thi công và vận hành theo nguyên tắc bền vững cho cộng đồng và nhân viên.

Thông qua khung chiến lược phát triển bền vững tập trung vào Con Người, Xã Hội, và Hành Tinh, doanh nghiệp kết nối sức khoẻ nhân viên với sức khoẻ cộng đồng và sức khoẻ hành tinh: từ chương trình Young Health Programme tiếp cận hơn hàng trăm ngàn thanh niên về phòng ngừa bệnh mạn tính, đến CAREME hỗ trợ quản lý bệnh mạn tính tại bệnh viện, đến các chương trình sàn lọc cho bệnh phổi mạn tính cho cộng đồng, đến dự án trồng rừng AZ Forest nhằm phục hồi hệ sinh thái và cải thiện chất lượng không khí cho cộng đồng địa phương.

Đại diện AstraZeneca Việt Nam, Atul Tandon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc chia sẻ: “Việc được vinh danh là đơn vị nhận giải HR Asia Best Companies to Work for in Asia™ 2026 (Vietnam Chapter) và đồng thời nhận HR Asia Sustainable Workplace Awards 2026 có ý nghĩa đặc biệt, bởi sự ghi nhận này được xây dựng trên phản hồi của nhân viên và quá trình đánh giá độc lập. Chúng tôi xem đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm, để tiếp tục đầu tư vào năng lực lãnh đạo, sự phát triển, và những cách thức làm việc đơn giản hơn, được hỗ trợ bởi AI, đồng thời củng cố một văn hóa nơi mọi người đều có thể lên tiếng, cảm thấy được hỗ trợ, và cùng đóng góp cho một tương lai bền vững hơn.”

AstraZeneca Việt Nam đang đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình chuyển đổi y tế: từ điều trị giai đoạn muộn sang phòng ngừa, phát hiện sớm, quản lý bệnh mạn tính hiệu quả, và xây dựng hệ thống y tế bền vững. Với 78 dự án thử nghiệm lâm sàng tại 59 bệnh viện trên cả nước, cam kết sản xuất 9 loại dược phẩm tiên tiến tại Việt Nam vào 2030, và hơn 214 triệu USD đầu tư vào các hoạt động tại địa phương giai đoạn 2020-2025, sứ mệnh đó luôn được AstraZeneca Việt Nam xem trọng và ưu tiên thực hiện hàng đầu chứ không chỉ nằm trong báo cáo chiến lược.

(Nguồn: AstraZeneca Việt Nam)