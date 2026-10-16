Khi AI ngày càng tham gia sâu vào công việc sáng tạo nội dung, ASUS ProArt P16 với nền tảng NVIDIA RTX Spark và bộ nhớ hợp nhất 128GB mở ra khả năng vận hành Agentic AI trực tiếp trên laptop.

AI đang thay đổi cách con người sáng tạo nội dung. Chỉ với vài dòng mô tả, người dùng có thể tạo hình ảnh, video hay phác thảo ý tưởng mà trước đây cần nhiều giờ làm việc. Tuy nhiên, đối với các nhà sáng tạo chuyên nghiệp, việc tạo ra một sản phẩm đẹp mắt mới chỉ là bước khởi đầu. Khả năng kiểm soát chất lượng, xử lý dữ liệu lớn và hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu thực tế vẫn đòi hỏi những công cụ chuyên dụng.

Trong bối cảnh đó, ASUS giới thiệu tại Việt Nam dòng laptop ProArt P16 trang bị NVIDIA RTX Spark với bộ nhớ hợp nhất lên đến 128GB, hướng đến nhóm người dùng thiết kế đồ họa, sản xuất video, dựng hình 3D và phát triển các quy trình làm việc ứng dụng AI.

ProArt P16 là laptop tiên phong tại Việt Nam sử dụng nền tảng NVIDIA RTX Spark.

Vì sao người làm sáng tạo cần ASUS ProArt P16?

Sự phát triển của AI tạo sinh (Generative AI) giúp nhiều công việc sáng tạo trở nên dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên, trong môi trường chuyên nghiệp, việc hoàn thiện một video hay dự án thiết kế 3D đòi hỏi nhiều công đoạn hơn so với tạo ra nội dung từ một câu lệnh.

Khi AI tham gia sâu vào quy trình làm việc, khối lượng dữ liệu cần xử lý cũng tăng lên. Một dự án video có thể chứa hàng chục GB dữ liệu, trong khi các mô hình AI và cảnh dựng 3D phức tạp đòi hỏi dung lượng bộ nhớ lớn.

AI đang từ công cụ tạo nội dung đơn lẻ trở thành một phần trong quy trình làm việc của người sáng tạo.

Đây là bài toán mà NVIDIA RTX Spark hướng đến giải quyết. CPU và GPU trên RTX Spark có thể sử dụng chung một vùng bộ nhớ dung lượng lớn. Nhờ đó, ProArt P16 có khả năng xử lý những mô hình AI và dự án phức tạp vốn vượt quá giới hạn bộ nhớ của nhiều laptop sử dụng GPU rời.

Agentic AI mở ra phương thức sáng tạo mới

Một trong những thay đổi đáng chú ý của AI là sự chuyển dịch từ công cụ phản hồi câu lệnh sang hệ thống có khả năng chủ động thực hiện nhiều bước công việc, thường được gọi là Agentic AI.

NVIDIA hình dung AI Agent có thể sử dụng nhiều công cụ để thực hiện công việc theo mục tiêu người dùng đưa ra.

Nếu AI tạo sinh giúp designer tạo ra một hình ảnh từ mô tả, Agentic AI có thể tiến xa hơn khi phối hợp nhiều công cụ để thực hiện một quy trình sáng tạo. Chẳng hạn, từ bản phác thảo kiến trúc và hình ảnh tham khảo, AI Agent có thể hỗ trợ dựng mô hình, thiết lập vật liệu, điều chỉnh ánh sáng và tạo hình ảnh trực quan trước khi kiến trúc sư đánh giá, hoàn thiện.

Với ProArt P16, ASUS hướng đến đưa những quy trình này lên máy tính cá nhân thông qua hệ sinh thái phần mềm kết hợp Hermes Agent và ComfyUI.

Hermes Agent có khả năng tương tác với ứng dụng và dữ liệu trên thiết bị để thực hiện các nhiệm vụ nhiều bước. Trong khi đó, ComfyUI cho phép xây dựng những quy trình tạo sinh hình ảnh và video bằng AI. Khi kết hợp, hai nền tảng có thể hỗ trợ người dùng thiết lập và điều phối các chuỗi công việc phức tạp thông qua ngôn ngữ tự nhiên.

RTX Spark kết hợp năng lực xử lý AI với hệ sinh thái CUDA vốn được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng sáng tạo.

Việc xử lý AI trực tiếp trên máy cũng mang lại lợi thế về quyền kiểm soát dữ liệu. Người dùng có thể giữ tệp dự án, câu lệnh và mô hình AI trên thiết bị, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào chi phí sử dụng dịch vụ đám mây theo token.

ProArt P16 kết hợp sức mạnh AI với trải nghiệm đồ họa cao cấp

Bên cạnh nền tảng xử lý AI, ProArt P16 vẫn chú trọng những yếu tố thiết yếu đối với người làm sáng tạo chuyên nghiệp.Máy được trang bị màn hình cảm ứng ASUS Lumina Pro OLED 16 inch, sử dụng tấm nền Tandem OLED độ phân giải 4K, tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa 1.600 nits và độ chính xác màu Delta E dưới 1. Lớp phủ chống phản xạ giúp cải thiện khả năng hiển thị khi làm việc trong nhiều điều kiện ánh sáng.Dù sở hữu cấu hình mạnh, ProArt P16 vẫn duy trì thiết kế cơ động với khung nhôm CNC, độ mỏng 12,9mm, trọng lượng khoảng 1,77kg và pin 99Wh..

ProArt P16 vẫn chú trọng những yếu tố thiết yếu với người sáng tạo như màn hình chuẩn màu, đủ cổng kết nối và tính di động.

Theo đại diện ASUS, sự phát triển của AI không làm giảm vai trò của người sáng tạo mà đặt ra yêu cầu mới đối với công cụ họ sử dụng. AI có thể hỗ trợ thực hiện nhiều công đoạn, nhưng ý tưởng, thẩm mỹ và quyết định cuối cùng vẫn thuộc về con người.

“Với ProArt, chúng tôi muốn mang đến những công cụ giúp người sáng tạo tận dụng sức mạnh AI, đồng thời duy trì quyền kiểm soát đối với sản phẩm mà họ tạo ra”, đại diện ASUS chia sẻ.

ASUS ProArt P16 trang bị NVIDIA RTX Spark, 128GB bộ nhớ hợp nhất và màn hình Tandem OLED 4K có giá 194,99 triệu đồng tại Việt Nam.

Bích Đào