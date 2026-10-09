Ông Lê Hồng Việt, Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud, cho rằng nếu trước đây các quốc gia cạnh tranh bằng tài nguyên thô, trong tương lai, họ sẽ cạnh tranh bằng dữ liệu và khả năng khai thác dữ liệu.

Phát biểu tại sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, ông Lê Hồng Việt, Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud đã trình bày tham luận “Năng lực Công nghệ Việt Nam cho tương lai Quốc gia số”.

Theo ông Lê Hồng Việt, hạ tầng công nghệ có chủ quyền trở thành công cụ thiết yếu để các quốc gia phát triển năng lực số.

Các mô hình AI và nhân sự số sử dụng những mô hình đó sẽ trở thành yếu tố cạnh tranh cơ bản, góp phần tạo ra bước tăng trưởng đột phá về năng suất lao động.

“Trong kỷ nguyên số, lợi thế cạnh tranh sẽ nằm ở việc AI khuếch đại năng lực của người lao động như thế nào. Nếu trước đây các quốc gia cạnh tranh bằng tài nguyên thô, trong tương lai, họ sẽ cạnh tranh bằng dữ liệu và khả năng khai thác dữ liệu”, ông Lê Hồng Việt chia sẻ.

Theo ông Lê Hồng Việt, các mô hình AI và nhân sự số sử dụng những mô hình đó sẽ trở thành yếu tố cạnh tranh cơ bản, góp phần tạo ra bước tăng trưởng đột phá về năng suất lao động.

Nền tảng phục vụ phát triển quốc gia số

Đại diện FPT đề xuất ba nền tảng để chuẩn bị cho quá trình phát triển quốc gia số. Thứ nhất là hạ tầng AI có chủ quyền, giúp làm chủ dữ liệu, sức mạnh tính toán và nền tảng công nghệ. Thứ hai là nền tảng dữ liệu và khai thác dữ liệu, phục vụ kết nối thông tin và chuyển dữ liệu thành tri thức. Thứ ba là đưa dữ liệu và công nghệ vào phục vụ người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là hỗ trợ việc ra quyết định của Chính phủ.

FPT đầu tư phát triển hạ tầng điện toán đám mây với FPT Cloud. Những năm gần đây, tập đoàn tiếp tục đầu tư FPT AI Factory để cung cấp hạ tầng và dịch vụ AI.

Theo ông Việt, mục tiêu của các khoản đầu tư này là tăng khả năng tự chủ, cho phép chủ động thay đổi và nâng cấp các thành phần công nghệ.

Về dữ liệu, ông Lê Hồng Việt cho biết, FPT làm việc với hơn 8 bộ, ngành và hơn 10 địa phương để xây dựng chiến lược dữ liệu, kết nối dữ liệu từ các hệ thống của từng đơn vị và đưa vào khai thác.

Ở lớp nền tảng ứng dụng, theo ông Lê Hồng Việt, FPT phát triển các nền tảng phục vụ cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, trong đó có nền tảng trí tuệ nhân tạo FPT.AI và Kyta Platform. Kyta Platform hỗ trợ các cơ quan, tổ chức quản lý công việc, xây dựng và theo dõi chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI). Các nền tảng này hướng tới hỗ trợ hoạt động quản trị và cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp.

Đưa nền tảng số vào các hoạt động thực tiễn

Trong bài trình bày, đại diện FPT chia sẻ ba trường hợp ứng dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe, quản lý công việc và tiếp cận năng lực tính toán AI.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, ông Lê Hồng Việt chia sẻ về việc FPT Long Châu kết nối với hệ thống VNeID và ứng dụng nền tảng số để hỗ trợ người dân chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình.

Theo ông Lê Hồng Việt, Kyta Platform đang được ứng dụng tại Bộ Nội vụ và Tòa án nhân dân tối cao. Hệ thống AI hỗ trợ xây dựng, quản lý KPI của công chức, theo dõi mức độ hoàn thành công việc và đưa ra gợi ý thực hiện. Nền tảng còn hỗ trợ tự động phân chia và gợi ý công việc.

Về hạ tầng AI, FPT AI Factory đang cung cấp khoảng 43 dịch vụ AI trên nền tảng điện toán đám mây cho khoảng 18.000 kỹ sư, nhà khoa học và người dùng doanh nghiệp tại Việt Nam và trên thế giới.

Nền tảng giúp người dùng tiếp cận năng lực tính toán để xây dựng các nền tảng AI của riêng mình. FPT đang phát triển khoảng 200 giải pháp công nghệ số.

FPT cam kết đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành, tỉnh, thành phố và doanh nghiệp trong phát triển công nghệ số.

FPT đã tham gia tư vấn chiến lược chuyển đổi số, triển khai các hệ thống dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công; phát triển nền tảng giúp doanh nghiệp số hóa hoạt động, nâng cao năng suất; đồng thời đưa công nghệ vào các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục.

FPT tiếp tục đầu tư hạ tầng tính toán, nền tảng dữ liệu và AI, gắn việc làm chủ công nghệ với nhu cầu chuyển đổi AI của cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, đồng thời đưa các ứng dụng AI vào phục vụ người dân.