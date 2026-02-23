Hình ảnh hàng dài bạn đọc xếp hàng chờ nhận lì xì sách đã tạo nên một nét chấm phá đặc biệt cho không khí du xuân tại thành phố lớn nhất cả nước.

Ý tưởng Tết Sách và lì xì sách được khởi xướng từ năm 2008 bởi Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - CEO Thái Hà Books. Nhân Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4/2008, ông đã đặt tên mới cho ngày này là Tết Sách với slogan Tết Sách tôn vinh sách, nhằm lan tỏa tinh thần trân trọng tri thức.

Lì xì sách không chỉ mang ý nghĩa may mắn đầu năm mà còn gieo mầm thói quen đọc.

Từ mừng tuổi sách ban đầu, khi vào TPHCM hoạt động này được gọi thân thuộc hơn là lì xì sách. Theo TS Nguyễn Mạnh Hùng, lì xì sách không chỉ mang ý nghĩa may mắn đầu năm mà còn gieo mầm thói quen đọc, khơi dậy khát vọng học hỏi. Ông quan niệm, một quốc gia muốn phát triển bền vững thì người dân phải có tri thức và đọc sách là con đường ngắn nhất để làm giàu hiểu biết.

Không chỉ duy trì Tết Sách vào ngày 23/4 hàng năm, ông còn mở rộng thành Tết Sách dịp Tết Nguyên đán với quy mô lớn hơn. Từ đó xuất hiện giỏ quà sách Tết, tủ sách Tết và đặc biệt là mô hình ATM Tủ Sách. Đến nay, hơn 300 tủ sách đã được trao tặng tới nhiều địa phương trong nước và cộng đồng người Việt ở Đức, Séc, Ấn Độ, Hàn Quốc…

ATM Sách - sản phẩm được ông Hùng yêu thích nhất, ra đời trong thời điểm dịch Covid-19 nhằm hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Với 64 ô chứa 64 tựa sách khác nhau, người nhận chỉ cần chọn khay, nhập thông tin là có thể nhận đúng cuốn mình mong muốn. Mô hình nhanh chóng tạo hiệu ứng tích cực nhờ sự tiện lợi và tính tương tác cao.

Tại Đường sách Tết TPHCM năm nay, ATM Sách trở thành đặc sản đầu xuân. Nhiều gia đình, bạn trẻ hào hứng tham gia và xem đây là điểm check-in không thể bỏ qua. TS. Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, từ khi triển khai lì xì sách, khu vực này luôn là điểm hẹn quen thuộc của người yêu sách mỗi dịp đầu năm, góp phần làm mới phong tục lì xì truyền thống bằng món quà tri thức.

Ông cũng khuyến khích phụ huynh hướng dẫn con trẻ dùng tiền lì xì để mua sách tặng nhau, tạo nên vòng tròn lan tỏa văn hóa đọc trong gia đình và cộng đồng.

Trong 5 ngày đầu xuân, TS Nguyễn Mạnh Hùng đã trực tiếp trao tặng hàng trăm cuốn sách, trong đó có 500 bản Chánh niệm, Hỷ lạc và giác ngộ tới quý vị xuất gia tại Thiền viện Phước Sơn (Đồng Nai). Nhiều tựa sách khác như Thánh đế Thánh đạo, Đắc nhân tâm, Hùng tượng lương mã, Muôn mặt yêu thương, Muốn an được an, Người nam châm, Chuyện cổ Andersen… cũng được lựa chọn làm quà lì xì.

Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, ông mong muốn mô hình ATM Sách sẽ được nhân rộng tại nhiều tỉnh, thành, trước mắt là TPHCM, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và Cần Thơ, đặc biệt tại các thư viện cộng đồng, Thư viện Quốc gia và Thư viện Tổng hợp TPHCM trong giai đoạn 2026-2027.

"Giữa nhịp sống rộn ràng ngày Tết, hình ảnh người dân vui xuân và nhận món quà tri thức từ ATM Sách cho thấy một tín hiệu tích cực: văn hóa đọc đang dần trở thành một phong tục đẹp, bền vững trong đời sống hiện đại", ông Hùng tâm sự.