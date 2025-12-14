Hôm nay (14/12), các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM đang phối hợp với Công an phường Tây Nam điều tra vụ án mạng làm một người tử vong.

Khu vực xảy ra vụ án mạng. Ảnh: T.T

Nạn nhân tử vong được xác định là anh L.T.P. (SN 2007, quê Cà Mau). Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, hai nhóm người xảy ra mâu thuẫn trước một sạp trái cây trên đường HL608, đoạn đối diện Trường THCS Phú An (phường Tây Nam, TPHCM).

Sau lời qua tiếng lại, hai bên lao vào ẩu đả, gây náo loạn khu vực. Trong lúc hỗn loạn, anh P. bị đối phương dùng dao đâm trúng người, dẫn đến tử vong. Gây án xong, nhóm thanh niên lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra và truy bắt các đối tượng liên quan.